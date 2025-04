Javier Milei: “Abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad”

El presidente Javier Milei aseguró que “aquellos países que son más libres crecen más”, a la vez que destacó que “abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad” y dijo que “el Estado es una interferencia”.

“Aquellos países que son más libres crecen más y abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad”, manifestó en una entrevista que brindó en A24 donde estuvo con el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de sus referentes y al que hoy le entregará el premio Honoris Causa.

Además, Milei, indicó: “La contracara de esta sociedad que tenemos en nuestro ideal es el socialismo que ha generado caos, pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Por método indirecto, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, menos puede planificar el ser humano. El Estado es una interferencia”.

“Hay otra cuestión, hay una suerte de dilema de los prisioneros, no podés tener ausencia de Estado si el resto tienen Estados. Te desligas y es probable que el resto te termine invadiendo. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero no es incentivo compatible. Ese problema se va a resolver en términos dinámicos como por ejemplo el progreso tecnológico y la IA, eso me pone optimistas porque le va a quitar tareas al Estado”, expresó.

Con información de Noticias Argentinas