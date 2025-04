El papa Francisco no estará presente el tradicional Vía Crucis de Semana Santa llevado a cabo en Roma en el Viernes Santao debido a su cuadro de salud, pero compartió las reflexiones escritas que se leerán en la celebración. "La economía de Dios no mata, no descarta, no aplasta; es humilde, fiel a la tierra", aseveró en su mensaje.

"Tú eres, Jesús, el Señor de la alegría", indicó en el escrito hecho público, y agregó: "En ti todos nos encontramos y somos llevados a casa, como la única oveja que se había perdido. Deshumana es la economía en la que noventa y nueve valen más que uno. Sin embargo, hemos construido un mundo que funciona de ese modo; un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables. La ley de tu casa, economía divina, es otra, Señor. Volvernos a ti, que caes y te levantas, es un cambio de ruta y un cambio de paso. Conversión que devuelve alegría y nos lleva a casa".

"En el camino de la cruz nuestro rostro, como el tuyo, puede volverse finalmente resplandeciente y derramar bendiciones. Has grabado en nosotros la memoria, presentimiento de tu regreso, cuando nos reconocerás con la primera mirada, uno a uno", publicó Francisco en su cuenta de X donde dejó un enlace con la reflexión completa.