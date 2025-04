La primera ministra italiana, Georgia Meloni, realizó un viaje relámpago a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el foco puesto en negociar los aranceles entre Italia y Estados Unidos. El encuentro se da en medio de la creciente tensión generada por la guerra comercial que se desató a partir del anuncio de los gravámenes por parte del líder republicano.

Sobre el contexto actual, Meloni le aseguró a Trump que cree en "la unidad de Occidente" y en que "simplemente" hay que establecer un diálogo para llegar un acuerdo arancelario que beneficie a todos los actores. Inicialmente, y antes de la tregua de 90 días establecida por el presidente estadounidense, la Unión Europea recibió gravámenes que alcanzan el 20%.

En detalle, medios como la Radio Francesa Internacional destacaron que Meloni viajó en carácter de representante de los intereses de los 27 países que conforman la Unión Europea (UE). Anteriormente, la máxima mandataria italiana había expresado su postura en contra de los gravámenes - del 20% para la UE - que impactarían directamente sobre las exportaciones italianas, que representan cerca del 10% de los envíos al mercado estadounidense.

“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos no conviene a nadie”, subrayó en la previa a su viaje sobre la necesidad de evitar conflictos que afecten a las economías. Tras su llegada, Meloni aseguró: "Si no pensara que (Estados Unidos) es un socio fiable, no estaría aquí".

"Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo y estoy aquí para ayudar en eso. No puedo negociar en nombre de la Unión Europea. Mi objetivo sería invitar al presidente Trump a una visita oficial a Italia y ver si existe la posibilidad de organizar también una reunión similar con Europa", detalló la primer ministra.

Por su parte, el republicano destacó a Meloni a quién calificó como "una gran primera ministra" que está haciendo "un gran trabajo en Italia" y agregó: "Es una de las verdaderas líderes del mundo y estoy muy orgulloso de estar con ella".

Tras su anuncio inicial, Trump dio marcha atrás con respecto a los aranceles denominados "recíprocos" y otorgó un plazo de 90 días un arancel generalizado del 10 % para la mayoría de países y regiones, incluyendo la UE, mientras se negocian los gravámenes.

Luego del encuentro, Meloni volverá rápidamente a Italia para recibir al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que hará una gira relámpago por Italia y la India.

Hace tres días, Maros Sefcovic -comisario de Comercio de la UE- se reunió en DC con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para evitar que Trump imponga aranceles extraordinarios a todos los bienes europeos que ingresan al mercado estadounidense.

