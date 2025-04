$LIBRA: el Gobierno intenta que Caputo no rinda cuentas ante el Congreso

El Gobierno intenta evitar la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso, por la interpelación para el próximo 22 de abril por el escándalo Libra. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el titular del Palacio de Hacienda “no tiene nada que ver” con la polémica con la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei. Francos dijo que la presentación de Caputo en el Congreso “no tiene sentido”.

A principios de mes la Cámara Baja aprobó la creación de una comisión investigadora por el escándalo Libra, sumado a las interpelaciones de Francos, Caputo, su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que den explicaciones oficiales por el “criptogate”.

Francos dijo en declaraciones a El Observador FM, consultado sobre la presentación del ministro de Economía en el Congreso: “Es algo que todavía tenemos que resolver. Si me preguntan a mí, creo que él no tiene nada que ver con el tema Libra, no tendría ningún sentido”.

El jefe de Gabinete expuso el miércoles durante siete horas en su informe de gestión pero no contestó consultas sobre la criptomoneda Libra, lo que hará la semana que viene, en la comisión que se organizó para investigar el tema.

Con información de TN