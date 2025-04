Luego del paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 10 de abril, el Gobierno busca un acercamiento con la central obrera, que ya anunció una nueva movilización para fin de mes.

A raíz de las últimas medidas económicas y el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los gremios reclaman una reapertura paritaria para que los salarios no se vean afectados. A raíz de esto, anunciaron una marcha para el 30 de abril, en conmemoración del Día del Trabajador. La movilización tendrá como epicentro el Monumento al Trabajo, en las inmediaciones de la histórica sede de la central obrera en la calle Azopardo.

Un importante colaborador del presidente Javier Milei confirmó a este medio que en el Ejecutivo buscan concretar una suerte de “tertulia” próximamente, aunque todavía no pusieron fecha. No obstante, el interés del Gobierno no pasa por sentarse a discutir la recomposición salarial, sino por acordar una serie de demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de fondos. Así las cosas, se espera en un futuro intercambio una suerte de toma y daca entre ambos sectores.

En el oficialismo minimizan el 3,7% de inflación que se registró en el mes de marzo -5,9% en alimentos- y elijen creer que las medidas cambiarias no afectarán los precios. Sin embargo, son conscientes de que el control de precios ya no será en los próximos meses un activo político para ponderar, y se ven obligados a retomar el diálogo con algunos sectores.

Además, si bien no dan detalles, reconocen que el organismo que dirige Kristalina Georgieva exigió reformas laborales, impositivas y previsionales. “Están avanzadas en términos de texto”, reconocieron en Balcarce 50 a este medio, aunque todavía no fueron presentadas a otros sectores. Las mismas fuentes precisaron que hasta que no se resuelva el alto nivel de informalidad laboral, se dificulta avanzar en el resto de los temas.

En Casa Rosada entienden que "no es el mejor momento" para impulsar este tipo de reformas ya que no cuentan con los consensos necesarios. Argumentan, por un lado, que durante la campaña no es propicio hacer estos anuncios y aspiran, por otro, a tener un Congreso más favorable después de las elecciones legislativas de octubre.

Respecto a una posible reforma laboral como parte del acuerdo con el FMI, desde la CGT fueron contundentes. El Secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, dijo en declaraciones radiales: “Si el Gobierno o algunos que se dicen opositores pero son aliados, tienen en mente una reforma del mundo del trabajo o de la previsión social debieran tratarlo con nosotros”.

En ese sentido, Sola criticó la estrategia de confrontación del Gobierno con los sindicatos, aunque no descartó la participación de la central obrera en una futura convocatoria: “Hay una equivocación en tratar de encontrar en las organizaciones gremiales a adversarios políticos para atacar y debilitar. Yo creo en un país que invierte en desarrollo, producción y trabajo, y las organizaciones gremiales son socios estratégicos”.

En tanto, en la reunión de la mesa directiva del martes, se aprobó por unanimidad la visita de la CGT a la Comisión de Legislación del Trabajo, la semana próxima, para exponer en contra de proyectos que establece la prohibición de la cuota solidaria.

Ámbito