En Pasaron Cosas, María Davids, candidata en segundo término a diputada provincial de La Libertad Avanza en Salta, defendió su papel en el espacio liderado por Javier Milei y se desmarcó de las críticas sobre una supuesta continuidad política heredada de su madre, Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, y ex legisladora por el PRO.

Davids cuestionó el uso del término “casta” y lo redefinió: “La casta son aquellas personas que viven de la política, no que aportan a la política. No es una mala palabra. Yo puedo hacer política, pero no para vivir de la política”, aseguró. Agregó que es posible “tener emprendimientos privados” y, al mismo tiempo, “brindarle a la sociedad que tanto necesita”.

“Hay una sola Libertad Avanza en Salta, y el presidente reconoce a una sola, que hoy la dirige Emilia Orozco. De ahí todos se quieren colgar de lo que es poder”. Se refirió, así, a quienes intentan usufructuar políticamente la imagen de Milei sin representar oficialmente al movimiento.

En relación a la situación política provincial, Davids expresó una fuerte crítica a la Legislatura salteña: “La cámara hoy la veo como desequilibrada porque no hay voces que representen al gobierno provincial. Necesitamos representantes de otros espacios para poder generar debates verdaderos”, completó.