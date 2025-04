Tras el anuncio del Gobierno del levantamiento del cepo cambiario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló detalles de la celebración puertas adentro del Gabinete de Javier Milei por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Nosotros nos enteramos en el mismo momento en que se enteraron todos los argentinos, cuando él lo anunció", aseveró en una entrevista radial respecto a la medida anunciada por Luis Caputo este viernes por la noche sobre el entendimiento por 10 años por u$s20.000 millones con el organismo internacional, que motivó la decisión de "terminar con el cepo cambiario".



Entonces comentó que el anuncio se festejó "como el último penal de Montiel en el Mundial, con la misma emoción" en el despacho de la Casa Rosada donde se encontraban reunidos el Presidente y todo su equipo de ministros, haciendo referencia al último gol que le dio a la Selección argentina su tercera copa mundial del fútbol en Qatar 2022.

"En el momento en que Caputo anuncio que se levantaba el cepo estábamos todos unidos, mirándolo, con el Presidente y hubo un aplauso cerrado; fue una explosión de alegría muy importante", comentó.

Para la titular de Seguridad, esta "era una media que había que hacer con un sistema quirúrgico" y destacó los "avances que van cambiando de cuajo un sistema agotado con una tercera etapa de un plan económico que viene logrando cosas muy importantes".

En ese punto, resaltó la gestión de Milei "y su equipo de llevar una transformación muy importante, sanarse y salir del sube y baja" cambiario y se mostró entusiasmada: "Sin dudas va a traer más trabajo, inversiones y mejoras para el bienestar de la sociedad".

Por otra parte, aseguró que "esa convicción del Presidente y los equipos todos los que lo acompañamos hacen que cada paso sea un paso para adelante y no un paso para atrás".

En ese punto, le preguntaron si estaba haciendo mención al expresidente Mauricio Macri, equipo de gobierno que también integró y con quien se encuentra enfrentada desde hace un tiempo: "No quiero compararlo, no quiero generar una polémica con Mauricio Macri. Él hizo su gobierno y no pudo reelegir".

Con información de C5N