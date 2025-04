La UTA le envió un mensaje a la CGT previo al paro: “Dentro de la ley todo”

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que habrá colectivos durante el paro que impulsa la CGT para este jueves y utilizó un peculiar eslogan del Gobierno para confirmarlo.

“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, fue la frase que utilizó Mario Calegari, vocero de la UTA, para explicar por qué no se sumarán a la medida de fuerza que impulsa la Confederación General del Trabajo (CGT).

El vocero del gremio explicó que no adherirán al reclamo de la CGT porque se encuentran en medio de la discusión paritaria y en conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo hasta el 3 de mayo.

"Ya sabía la CGT que si hacían una medida dentro de ese término, no íbamos a poder parar. Los servicios se van a brindar normalmente", adelantó Calegari, en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, agregó: “No vamos a exponer a nuestra gente a que pueda ser pasible a cualquier tipo de sanción y sobre todas las cosas que pueda venir alguna situación con la personería jurídica del gremio”.

A fines de marzo, la UTA había anunciado un paro de colectivos debido a la falta de acuerdo con la cámara empresarial por un acuerdo salarial.

La cartera de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria para desactivar la medida de fuerza y por este motivo el gremio no se sumará al paro de este jueves.

Esta decisión fue duramente cuestionada por la central obrera, que mañana encabezará la tercera huelga general contra la gestión de Javier Milei

“En el paro anterior también los colectivos hicieron la misma situación y, sin embargo, el paro fue importante. El paro es un tema de conciencia“, manifestó el cosecretario general de la CGT, Octavio Arguello, en las últimas horas.

El vocero de la UTA decidió no responder a las acusaciones que lanzaron desde la CGT y sostuvo que no se van a meter una pelea dentro del sindicalismo "como proponen algunos sectores".

"Lo que reclama la CGT es muy justo. Queremos paritarias libres, es la discusión que estamos teniendo con topes del 1%. Las paritarias deben ser libres, si no que pongan aumentos salariales por decreto, como hacía la junta electoral", señaló Calegari.

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se metió en la interna entre los gremios y este miércoles apuntó contra la CGT: “Supongo que si cuestionaron tanto a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) porque no adhiere al paro y habrá colectivos, es porque no se sienten tan seguros sobre si el país se va a parar o no".

Con información de TN