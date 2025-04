Comercios acorralados por los tarifazos de luz: “En Orán ya no se puede trabajar”

En Pasaron Cosas, el secretario de la Cámara de Comercio de Orán y candidato a concejal de Unidos por Orán, Jorge Baracatt, advirtió que la crítica situación energética en el norte salteño está dejando un tendal de comercios cerrados, facturas impagables y vecinos desesperados. “Hay muchos reclamos, muchas quejas, comercios que cierran y nadie se hace cargo”, señaló.

Según Baracatt, la principal preocupación de los comerciantes es el costo de la energía eléctrica, con boletas que, en algunos casos, superan el millón de pesos. “Hace poco una emprendedora tuvo que cerrar su local de maquillaje porque se le juntaron tres boletas imposibles de pagar”, ejemplificó. “Le dijeron que podía pagar en cuotas, pero cuando ya tenés varias boletas encima, la cadena es impagable”.

Baracatt también cuestionó la falta de respuestas del Ente Regulador de Servicios Públicos: “Nos dicen que no pueden actuar porque no hay denuncias formales. Deberían salir a medir la tensión, controlar, y no esperar que alguien haga un trámite para que se muevan”.

El dirigente denunció que los cortes de luz son frecuentes y que cada interrupción significa una pérdida concreta para los comercios. “Tuvimos un corte de dos horas un sábado, en pleno horario de ventas. ¿Quién se hace cargo de la carne que se echa a perder o de los electrodomésticos quemados?”, reclamó.

La situación se agrava por el contexto económico general: “los precios suben sin freno y las ventas están por el piso. A eso sumale el comercio ilegal, que en Tartagal y Orán es feroz. Las casas de electrodomésticos no venden nada, mientras los que operan en negro no pagan impuestos ni energía al precio que pagamos nosotros”.

Baracatt concluyó con una fuerte crítica: “Hace más de un año venimos planteando esto con otras cámaras del norte, pero no recibimos ninguna respuesta. Las pymes que generan trabajo están al borde del abismo, y el gobierno sigue mirando para otro lado”.