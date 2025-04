“Hoy el sindicalismo no puede negarse a una conciliación porque te meten una multa”

En el marco del paro general convocado por la CGT este jueves 10 de abril, Fernando Mazzone, secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), cuestionó la decisión del Gobierno de dictar una conciliación obligatoria que afecta a la Unión Tranviarios Automotor (UTA). “Pícaro el Gobierno al dictar una conciliación obligatoria. Hoy el sindicalismo no puede negarse porque te meten una multa, como al gremio docente de Santa Cruz por mil millones”, afirmó en diálogo con Aries.

Aunque la medida de fuerza cuenta con el apoyo de numerosos gremios, el transporte público seguirá operando. “Va a haber transporte porque están con conciliación obligatoria. Mañana vamos a saber si la gente tiene convicción de hacer este paro para recuperar los derechos que se vienen perdiendo”, agregó. También cuestionó a quienes justifican su inasistencia sólo cuando la UTA se pliega a los paros: “Después dicen ‘no he venido a trabajar porque no había transporte’”.

Por otro lado, Mazzone se refirió al pago de la hora focalizada, una asignación clave en el salario docente. Confirmó que el Ministerio de Educación de la provincia recibirá los informes de asistencia hasta el 10 de abril y que solicitará a la ministra Cristina Fiore que el pago no se demore hasta los sueldos de abril. “Voy a pedirle que hagan el esfuerzo de pagarla en forma complementaria”, indicó.

Sin embargo, fue categórico al advertir que los docentes no deberían asumir esa carga horaria si no existe un compromiso formal del envío de fondos por parte de Nación. “Yo les avisé ya a los docentes: hasta que no haya certeza de que la Nación va a mandar la plata, ¿para qué la van a cumplir?” y al Gobierno le advirtió si ya se hicieron cargo del pago, ahora debe cumplir.