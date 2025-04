Por Aries, el candidato a senador por el Frente Justicialista Salteño, Guido Giacosa, expresó su preocupación por el rumbo económico y político de la provincia y del país e hizo énfasis en el avance del RIGI. “A Salta le tomó 48 horas adherirse. Nos tiran de la nariz para entregar nuestros recursos, sin ninguna red de protección para el futuro del pueblo”, lanzó el candidato del Frente Justicialista Salteño.

Giacosa señaló que, mientras el litio sale de la provincia para las “camionetas de Tesla”, “Salta ostenta el récord de desempleo en el NOA”. Y agregó: “Antes no teníamos esta explosión minera y no éramos la provincia con más desempleo. ¿Dónde está el negocio? No está en nuestras rutas, ni en nuestras escuelas, ni en nuestros hospitales”.

Además, criticó la conducción del presidente Javier Milei, a quien calificó como “un inexperto timonel al servicio de otras banderas”. En ese contexto, ubicó a Salta como una provincia “alineada con traje típico, que cede rápidamente ante los intereses del poder económico central”.

Respecto de las elecciones del próximo 11 de mayo, Giacosa se mostró optimista: “Hay una fuerza política que estaba adormecida, confundida, pero los corazones peronistas comienzan a latir al unísono. El peronismo se está despertando y tiene candidatos propios, no impostados”.