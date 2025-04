Paro total en Posco: denuncian incumplimientos en acuerdo salariales

La planta de la empresa minera Posco de la ciudad de Güemes se encuentra paralizada por una medida de fuerza impulsada por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Por Aries, el secretario general del gremio, Eduardo Gerónimo, explicó que el paro se debe al incumplimiento de un acuerdo salarial previamente firmado, y cuestionó la falta de diálogo por parte de la empresa.

“No es el primer paro que realizamos. Ya hubo uno anterior en el que se dictó la conciliación obligatoria y cumplimos con todos los pasos legales”, aseguró Gerónimo. Según relató, durante el último día de esa conciliación se firmó un acuerdo que incluía mejoras salariales tanto para los trabajadores de Güemes como para los de la planta de la Puna. Sin embargo, “a la semana, la empresa anunció que no iba a pagar ese monto”, denunció.

Entonces, el dirigente gremial criticó duramente la actitud de la compañía. “La empresa no quiere dialogar ni respetar a sus trabajadores (propios de la empresa y tercerizados). Hablan de compromiso con la comunidad cuando inauguran plantas, pero luego incumplen los acuerdos”, sostuvo.

Gerónimo también remarcó que la protesta se lleva a cabo de manera pacífica, con la planta detenida pero sin bloqueos totales: “Estamos esperando que alguien de Posco venga y dé una respuesta”.

Finalmente, advirtió que la organización no se levantará del lugar mientras no se respeten los derechos laborales. “No me levanto un día y hago un paro al azar. Esta comisión directiva prioriza siempre el diálogo. Pero mientras no se respeten los derechos salariales y las condiciones de trabajo, vamos a ser firmes”, concluyó.