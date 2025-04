Colapinto pidió disculpas a Uruguay tras sus polémicas declaraciones

Franco Colapinto pidió disculpas tras asegurar que "Uruguay es una provincia argentina" y "no inventaron" nada. El piloto que espera por una oportunidad para conducir los monoplazas de Alpine, se mostró arrepentido luego de sus dichos contra el país vecino.

Franco Colapinto afirmó que Uruguay es una "provincia argentina" y redobló la apuesta asegurando que no inventaron nada y que "se copiaron todo". Ante la masividad que significaron sus dichos, el joven de 21 años se disculpó con los más de tres millones de ciudadanos uruguayos.

El nacido en Pilar comentó que sus declaraciones fueron una "pelotudez", dado que "amo uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes", expresó en su cuenta personal de X.

Colapinto explicó que a veces le cuesta "dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo", y que sus dichos encuentran su explicación en un ámbito relajado: "Fue obviamente en tono de joda… era un podcast divertido entre amigos", escribió.

Por último, dijo que no quiso ofender a nadie. "Me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí", comentó.

Qué dijo Franco Colapinto sobre Uruguay

El piloto argentino se refirió a Uruguay en medio de una entrevista en la que afirmaron que el mate es uruguayo: "Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población. ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… Acá está Cavani (dijo, sobre la imagen del delantero uruguayo en un termo). Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino".

"Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo", concluyó Colapinto en su polémica descripción sobre Uruguay.

Con información de Canal 26