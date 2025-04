Milei, el FMI y una oportunidad histórica: The Economist pide un respaldo “generoso”

Un análisis publicado en una columna de opinión de equipo editorial del semanario británico The Economist, pone el foco en el hecho de que la Argentina está en vías de recibir, antes de que termine el mes, su vigésimo tercer rescate financiero por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión pone de manifiesto un cambio significativo en la relación histórica del país con el organismo internacional, ya que, bajo el liderazgo de Javier Milei, actual presidente de Argentina, se han implementado políticas orientadas a reformas económicas profundas. “Para el FMI, si busca terminar con los rescates recurrentes a Argentina, este es el momento de actuar con generosidad”, afirman los autores del texto.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei ha puesto en marcha una estrategia de reducción de costos y desregulación del mercado que lo distingue radicalmente de sus predecesores. Según el equipo editorial de The Economist, estas acciones representan “un punto de inflexión raro en la historia económica del país”, marcado por décadas de promesas incumplidas en materia de reformas económicas al FMI. No obstante, queda evidente que el organismo enfrenta riesgos considerables, tanto financieros como de credibilidad, al seguir sosteniendo la economía de una nación que ha dependido crónicamente de rescates.

Históricamente, Argentina ha recurrido al FMI de manera constante y a gran escala: el texto señala que en 2018, el organismo desembolsó “un préstamo de rescate monumental de 57 mil millones de dólares” (aproximadamente 54 mil millones de euros), que sin embargo fracasó, pues los gobiernos de turno no lograron controlar el gasto. El ciclo de endeudamiento continuó cuando, en 2022, el país necesitó otros 40 mil millones de dólares (37 mil millones de euros) prestados para cubrir las deudas del préstamo previo. En la actualidad, se estima que el FMI posee el 15 % de la deuda externa argentina, convirtiéndose en “el mayor acreedor individual del país”.

Este círculo vicioso no solo genera problemas para la economía argentina, sino también para el propio FMI. Según la columna de opinión, “es difícil que otros prestatarios acepten las exigencias de reforma del FMI si perciben que Argentina ha incumplido las mismas sin consecuencias reales”. Además, la solvencia financiera del Fondo podría verse comprometida, ya que los préstamos a Argentina constituyen el 28 % de sus compromisos totales. “Un impago por parte de Argentina no solo podría amenazar la estabilidad financiera del FMI, sino también su calificación crediticia”, explican los autores.

La estabilidad financiera de Argentina sigue siendo frágil. Aunque desde su mandato Milei ha optado por devaluar el peso, para el semanario, “la devaluación no ha sido suficiente, dado que la inflación no ha disminuido lo necesario”, lo que mantiene sobrevalorada la moneda. A esto se suma que las reservas internacionales del país son negativas cuando se excluyen el oro y los acuerdos de intercambio con otros países. Según el análisis, bastarían “unos meses de elevadas facturas de importación o una pérdida de confianza de los inversores extranjeros” para que la nación experimente una nueva crisis de balanza de pagos.

Sin embargo, The Economist subraya que las acciones implementadas por Javier Milei lo convierten en “el mejor reformador económico que Argentina ha tenido en décadas”. En el último año del actual programa con el FMI, el presidente logró alcanzar un superávit fiscal que duplicó las expectativas iniciales del Fondo. Lo destacable, según la publicación, es que esos avances no se lograron como resultado de incentivos financieros mayores, pues “las entregas de dinero se adelantaron en el calendario”.

Otro detalle que resalta el medio especializado en su análisis es la agilidad con la que Milei maneja las negociaciones con el FMI. Por ejemplo, se menciona que el presidente emitió una “orden ejecutiva para evitar que el programa pase por el Congreso”, lo cual no solo aceleró el proceso, sino que lo colocó a él como el principal responsable de implementar las condiciones del Fondo. En palabras de los autores, “pocos de sus predecesores han tenido el temple suficiente para manejar el dolor que implica un ajuste económico”.

Entre las metas más ambiciosas de Milei está solucionar de raíz los problemas del peso argentino. Según la publicación, el presidente ha propuesto “eliminar los controles de capital y, eventualmente, permitir que el peso flote libremente”. The Economist destaca que dicha medida, si se ejecuta de manera adecuada, podría “impulsar las exportaciones y aliviar la presión sobre las reservas”, dos necesidades fundamentales para el crecimiento económico del país. Sin embargo, el temor a que “una flotación apresurada desencadene una fuga de capitales, una crisis cambiaria y un aumento de la inflación” coloca estas medidas en pausa hasta después de las elecciones de medio término de noviembre.

Ante este panorama, The Economist aboga por una implicación firme del FMI: “Para tranquilizar a Milei, el FMI debería ofrecer una cantidad generosa de dinero, y rápido”. No obstante, esta ayuda no debería ser incondicional. Los autores sostienen que el Fondo necesita presionar para establecer “un valor más realista del peso”, garantizar un cronograma transparente para la eliminación de controles de capital y fomentar una “transición ágil hacia un tipo de cambio completamente flotante”.

Esta columna de opinión del Equipo editorial de The Economist, un grupo de analistas y expertos económicos que trabaja para una de las revistas más influyentes a nivel global, pone de relieve cómo el contexto argentino sigue siendo una prueba para los mecanismos del FMI. La publicación concluye que, aunque la situación presenta riesgos innegables, apoyar las reformas argentinas no solo sería beneficioso para esta nación sudamericana, sino también en el interés estratégico del Fondo Monetario Internacional.

Con información de TN