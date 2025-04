Solo el 1% de la fortuna de Bill Gates será para sus hijos: “No sería bueno para ellos”

En 2024, la revista Forbes posicionó a Bill Gates como la decimotercera persona más rica del mundo. En diálogo con el podcast Figuring Out, conducido por Raj Shamani, el cofundador de Microsoft habló sobre su fortuna, y no evadió ninguna pregunta. Incluso reveló detalles de la herencia que le dejará a sus tres hijos.

Durante la descontracturada entrevista, el joven emprendedor le contó que en la India la mayoría de los padres se la pasan toda su vida ahorrando para sus hijos, pero que al mismo tiempo hay una creciente tendencia de la filantropía, y que aquellos que logran consolidar un potente patrimonio, realizan donativos a organizaciones benéficas.

"¿Qué piensa usted? ¿Cuál cree que sea la mentalidad correcta: donar mucho dinero para devolverlo a la sociedad o dárselo a los hijos?", le consultó. Y la respuesta de Gates lo sorprendió.

"Mis hijos tuvieron una excelente crianza y educación, pero les dejaré menos del 1% de mi patrimonio total, porque decidí que no les voy a hacer ningún favor", reveló. Junto a su ex esposa Melinda, el magnate es padre de Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates y Phoebe Adele Gates.

En 2011, el empresario le había dicho al Daily Mail que le regalaría 10 millones de dólares a cada hijo, pero sus planes cambiaron, y justificó su decisión con una extensa argumentación acerca de los valores que desea dejarles como legado.

"Cada familia lo ve de forma diferente, pero en nuestro caso no es una dinastía. No les pido que dirijan Microsoft. Quiero darles la oportunidad de tener sus propios ingresos y éxito, de ser importantes y no verse eclipsados ​​por la increíble suerte y buena fortuna que yo tuve", indicó.

"No me gustaría que mis hijos confundan las nociones de apoyo y amor. Creo que es importante explicarles desde el principio que vas a tratarlos a todos por igual y les brindarás oportunidades increíbles, pero que el mayor propósito de estos recursos es que regresen a los más necesitados a través de la fundación", agregó Gates.

¿Cuánto es el 1% de la fortuna de Bill Gates?

Gates insistió que no consideraba positivo dejarles una "inmensa cantidad de dinero", y que su prioridad siempre fue facilitarles una excelente educación y un entorno donde puedan desarrollar su camino profesional.

Enfocado en la labor de la Fundación Gates, que contribuyó en causas como la erradicación de la poliomielitis, la mejora del saneamiento del agua y el desarrollo de vacunas en países de bajos ingresos, aseguró que sus tres hijos crecieron viendo sus esfuerzos en primera persona.

"Fueron testigos del éxito de la fundación, así que espero que estén muy orgullosos de ella. Conozco casos de hijos que les dicen a sus padres que sean más filantrópicos, y creo que las generaciones más jóvenes a veces se oponen a la idea de que la riqueza se transmite principalmente de generación en generación", sostuvo.

"Creo que quienes amasaron fortunas gracias a la tecnología actualmente son menos dinásticos, toman su capital y lo donan en gran medida, ya sea su capital o las ganancias; y a mí me encanta la filantropía, pero es cierto que el sector tecnológico es probablemente el más agresivo a la hora de donar", concluyó.

El patrimonio neto de Gates no dejó de crecer desde 2008, y según el índice de multimillonarios de Bloomberg, a sus 69 años tiene un patrimonio de 162.000 millones de dólares.

El 1% de aquella cifra da como resultado 1620 millones de dólares, que si se dividiera en tres porciones iguales, sería equivalente a 540 millones de dólares por hijo, muchísimo más que aquellos 10 millones iniciales que declaraba en 2011.

Con información de Clarín