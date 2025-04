Libertadores y Sudamericanas: días, horarios y dónde ver el debut de los equipos argentinos

El show está por comenzar en los dos principales torneos de clubes de CONMEBOL. Pasada las instancias previas, es hora de la Fase de Grupos en las Copas Libertadores y Sudamericana 2025.

Estudiantes de La Plata será el primer equipo argentino que se presente en los grupos de la Libertadores 2025, visitando la Carabobo de Venezuela este martes. Racing, campeón de la última Sudamericana, jugará ese mismo día en Brasil ante Fortaleza.

El miércoles será tiempo de Vélez, recibiendo a Peñarol, y el cruce entre Talleres y San Pablo en Córdoba. En simultáneo, River Plate hará su presentación jugando ante Universitario en Perú.

Finalmente, Central Córdoba de Santiago del Estero hará su histórico debut en Copa Libertadores recibiendo a Liga de Quito en la tarde del jueves.

Programación y TV para la Fecha 1 en Copa Libertadores

Martes 1 de abril

19hs Carabobo vs Estudiantes de La Plata (Fox Sports)

21.30hs Fortaleza vs Racing Club (Fox Sports)

Miércoles 2 de abril

19hs Vélez Sarsfield vs Peñarol (Fox Sports)

21.30hs Talleres de Córdoba vs San Pablo (Fox Sports 2)

21.30hs Universitario vs River Plate (Telefé/Fox Sports/PlutoTV)

Jueves 3 de abril

19hs Central Córdoba vs Liga de Quito (Fox Sports)

En Copa Sudamericana será Independiente quien rompa el hielo para los argentinos, visitando el martes a Nacional de Potosí. Ese mismo día, en simultáneo, Unión recibirá al Cruzeiro de Brasil.

El día miércoles tendrá a Huracán visitando a San Pablo para enfrentarse con Corinthians, mientras que Godoy Cruz viaja a Perú para medirse con Atlético Grau.

El jueves tendrá a dos argentinos visitantes: Lanús juega ante la Academia Puerto Cabello de Venezuela, y Defensa y Justicia frente a Cerro Largo de Uruguay.

Programación y TV para la Fecha 1 en Copa Sudamericana

Martes 1 de abril

19hs Nacional de Potosí vs Independiente (ESPN)

19hs Unión vs Cruzeiro (DirecTV/DSports)

Miércoles 2 de abril

19hs Corinthians vs Huracán (DirecTV/Dsports)

23.00hs Atlético Grau vs Godoy Cruz (DirecTV/Dsports)

Jueves 3 de abril

19hs Academia Puerto Cabello vs Lanús (ESPN)

21.30hs Cerro Largo vs Defensa y Justicia (ESPN)

