Mauricio Macri habló sobre las próximas elecciones y cuestionó la postura de Karina Milei: “La obsesión es terminar con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró.

En declaraciones radiales, el exmandatario apuntó contra la secretaria general de la presidencia y contra el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Lamento que hayan sido una traba en todas las cosas que le he propuesto al Presidente”, expresó.

“Cuando escucho que Karina dice que quiere terminar conmigo, con el PRO, no lo entiendo, tendría que decir ‘gracias al PRO por tanta generosidad’. He tenido tantas críticas dentro del bloque diciéndome que no nos convenía ayudarlo (a Milei), que había que dejar que se le quemen las papas y seguí adelante porque confiaba en este proyecto de país”, aseguró.

Consultado sobre su vínculo con la hermana del presidente, Macri respondió: “Si no he detestado a los kirchneristas con todo lo que me han hecho, a esta altura trato de no detestar a nadie”.

“He tenido conversaciones con el Presidente de soñar juntos un proyecto de país que él llamó 1870, unir las fuerzas de él con las del PRO, con la experiencia de gobierno, y claramente su triángulo de hierro es el que ha dicho que no. De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que atenta contra esto”, sostuvo.

Con información de TN