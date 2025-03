A los 90 años, falleció el actor Richard Chamberlain

El actor Richard Chamberlain, famoso por sus papeles en las miniseries de televisión El pájaro canta hasta morir, Dr. Kildare y Shogun, murió el sábado a los 90 años, anunció la prensa estadounidense este domingo.

Chamberlain murió en Waimanalo, Hawái, por complicaciones derivadas de una apoplejía, reportó la publicación especializada Variety.

"Fue el Shogun original. Fue el Jason Bourne original. Fue la quintaesencia del galán para una generación", lo homenajeó en las redes sociales su amigo y también actor David Havasi.

Chamberlain tuvo una extraordinaria carrera y se convirtió en un ídolo de la adolescencia. Además de su trabajo en populares series de televisión, hizo musicales de teatro y también papeles clásicos, en los que destaca una interpretación de Hamlet en Birmingham, Inglaterra.

En cine, encarnó a Aramís en Los tres mosqueteros (The Three Musketeers, 1973) y Allan Quatermain en Las minas del rey Salomón (King Solomon's Mines, 1985). En 1988, fue el primer Jason Bourne de la miniserie La identidad de Bourne (The Bourne Identity).

Ganador tres veces de los Globos de Oro por sus papeles en El pájaro canta hasta morir (The Thorn Birds), Dr. Kildare y Shogun, Chamberlain se estableció en Hawái en 1990.

