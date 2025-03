Moldes cobra estacionamiento en el puente aunque está prohibido

La decisión del intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, de cobrar estacionamiento sobre el puente de Cabra Corral despertó cuestionamientos por su ilegalidad. Según la normativa de Vialidad Provincial, detenerse en esa zona está estrictamente prohibido, aunque muchas personas lo hacen para pescar o descansar. Sin embargo, en lugar de hacer cumplir la ley, el municipio optó por instalar carteles que indican una tarifa por estacionar en el puente.

En el lugar no se puede cobrar estacionamiento en un lugar que no pertenece al municipio. La medida no solo contradice la legislación vigente, sino que también podría generar riesgos viales en una estructura clave para el tránsito de la zona.