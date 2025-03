Eliminaron el acceso a la información sobre datos de proveedores del Estado

El senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes al Gobierno nacional, solicitando que, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, explique los motivos que llevaron a la eliminación del acceso público a los datos societarios de los proveedores estatales en el sistema de Compras del Estado, disponible en la plataforma Compr.AR.

“La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 1º los principios fundamentales que deben regir”, afirmó el senador Blanco. “Entre ellos, la presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo excepciones. También se menciona la transparencia y máxima divulgación: toda información debe ser accesible a todas las personas, y el máximo acceso implica que esta debe publicarse de forma completa y desagregada”, contó el senador radical.

“El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática. Sin embargo, días atrás tomamos conocimiento de que el Gobierno eliminó el acceso a los datos societarios de los proveedores estatales en el sistema de Compras del Estado, a través de la plataforma Compr.AR”, señaló el senador fueguino.

Blanco contó que “esta situación complica la tarea de identificar licitaciones amañadas y relaciones espurias entre funcionarios y proveedores. Esto, además, constituye no sólo una falta a lo dispuesto por la ley sino un paso para la generación de un mecanismo oscuro que le impida saber a los ciudadanos quiénes son los proveedores del estado”.

“Tal vez cuando el presidente Milei, en su discurso ante el foro de Davos, mencionó que la batalla no estaba ganada ‘hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica’, anticipó su deseo de un regreso a una era de oscurantismo. La opacidad se ha vuelto la regla, y no podemos permitir que esto continúe”, concluyó el senador Blanco.

