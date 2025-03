Por qué el príncipe Harry está bajo la lupa de la justicia estadounidense

Todo apuntaba a que la vida en Estados Unidos sería más tranquila para el príncipe Harry que la que llevaba en Reino Unido, donde siempre estaba en el foco mediático. Sin embargo, según van pasando los años se va demostrando que el hijo menor de la desaparecida Diana de Gales siempre genera interés.

Ahora se ha conocido que la situación del príncipe en Montecito, California, podría ponerse difícil en los próximos días. Un juez estadounidense ha ordenado que se publiquen ciertos documentos relacionados con su solicitud de visado antes del martes próximo, 18 de marzo. Aunque aún se desconoce qué documentos serán revelados específicamente, medios americanos afirman que podrían desvelar si el duque de Sussex mintió respecto a su consumo de drogas a la hora de entrar en el país, lo cual podría derivar en que las autoridades tomen medidas en su contra. Este giro judicial ha incrementado la tensión en torno a su estatus en Estados Unidos.

La solicitud de visado del príncipe Harry ha sido puesta bajo el microscopio después de la publicación de sus memorias, Spare, en las cuales el hijo menor del rey Carlos III confesó haber consumido cocaína y hongos alucinógenos en su juventud. A raíz del libro, la Fundación Heritage, una organización conservadora estadounidense, solicitó públicamente que se hicieran públicos los detalles de la solicitud de visado, argumentando que el príncipe podría haber ocultado esta información crucial en su petición. Si efectivamente omitió esta información, esto podría haber violado los requisitos legales necesarios para obtener su visado y, en consecuencia, invalidar su estancia en el país.

La controversia comenzó cuando el juez Carl Nichols, designado para la Corte de Distrito de Estados Unidos en Columbia por el expresidente Donald Trump, rechazó en septiembre la publicación completa de los documentos relacionados con el visado del príncipe Harry. Sin embargo, tras un recurso presentado por la Fundación Heritage, el juez dictó que la divulgación parcial de estos documentos era de interés público, lo que llevó a la reciente orden para su liberación. La medida resalta la creciente presión sobre el duque de Sussex y los cuestionamientos sobre la veracidad de su solicitud de visado.

La opinión de Donald Trump

En medio de este panorama, Donald Trump, quien ha mantenido una relación tensa con los duques de Sussex, especialmente con Meghan Markle, se refirió a la posibilidad de deportar al príncipe Harry si se demostraba que había mentido en su solicitud. Sin embargo, en una entrevista con The New York Post, Trump desestimó esa opción, afirmando: “Le dejaré en paz. Bastante tiene ya con su mujer, que es terrible”. A pesar de la controversia, Trump indicó que, si se probara el engaño, se deberían tomar las medidas adecuadas, aunque en su opinión, no sería necesario proceder con la deportación.

El presidente estadounidense, conocido por su postura crítica hacia los duques de Sussex, también ha señalado que el príncipe Harry no debería recibir un trato privilegiado en el país. La relación de Trump con la familia real británica es notoriamente diferente: mantiene una relación amistosa con el rey Carlos III, quien recientemente lo invitó a una visita oficial en el Reino Unido, y también tiene vínculos cercanos con el príncipe Guillermo, con quien se reunió a principios de este año en París.

Este nuevo capítulo en la saga legal del príncipe Harry ocurre en un contexto de creciente fricción entre los Sussex y Trump, un conflicto que ha tomado relevancia tanto en el ámbito político como en el público. En cualquier caso, el futuro del duque de Sussex en Estados Unidos podría depender de los detalles que surjan de la publicación de estos documentos clave.

Con información de Infobae