Banco Macro se consolida como uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina

Banco Macro fue reconocido por la consultora internacional Great Place To Work® como uno de los dos mejores lugares de la República Argentina para trabajar.

En la edición 2025 de la encuesta de clima laboral más grande del país, desarrollada por Great Place To Work®, Banco Macro se posicionó en el puesto número 2 entre más de 70 compañías.

La vigésimo tercera edición del Ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina, refleja las tendencias emergentes en el mundo del trabajo, destacando a aquellas empresas que han sabido adaptarse y generar experiencias positivas para sus equipos.

Banco Macro fue destacado en el puesto número 2 en el segmento de compañías de más de 1.000 colaboradores, por su compromiso con un ambiente laboral positivo y por ofrecer oportunidades de crecimiento.

“La encuesta de Great Place To Work® es fundamental para Banco Macro, ya que permite medir la satisfacción y compromiso de nuestros colaboradores. Esto nos ayuda a identificar áreas de mejora, fortalecer nuestra cultura organizacional, que luego se traduce en un mejor servicio para nuestros clientes y poder lograr nuestro propósito: que la Argentina

Además, el año pasado fue la fusión con BMA -ex Itaú- y nos permitió identificar los puntos de mejora en la unión de las entidades, lo cual favoreció la integración de los nuevos empleados a la cultura Macro”, aseguró Brian Anthony, Gerente de Transformación de Banco Macro.

“Banco Macro es un referente fundamental del mercado financiero argentino y por este motivo posee los mejores recursos humanos.

Poder trabajar con esta encuesta de reconocimiento mundial, que nos da la posibilidad de compararnos y entender dónde hay que mejorar, tanto la cultura interna, como para traer talento del mercado, es fundamental”, agregó Anthony.

El estudio realizado por Great Place To Work® analizó la experiencia de los empleados en sus lugares de trabajo, la composición de la fuerza laboral y las características propias de la industria financiera.

La consistencia y credibilidad del estudio se confirman año tras año a través de las más de 10.000 organizaciones que participan del mismo y los 10 millones de personas que contestaron la encuesta.

Este reconocimiento, el puesto número 2 confirma el trabajo realizado por Banco Macro en los últimos años, y lo mantiene cerca de las comunidades y colaboradores donde está presente, quienes se muestran orgullosos de trabajar en esta compañía. En esta edición 2025, se ha observado un énfasis creciente en la flexibilidad laboral, la inclusión y el liderazgo basado en la empatía.

Este ranking se elaboró contemplando a 340 organizaciones de las cuales 210 cumplieron con los requisitos de elegibilidad y solamente 70 conforman la lista. Esto equivale a la opinión de más de 110.000 personas.

La metodología de Great Place To Work®, basada en la percepción de los empleados, evalúa aspectos como la confianza, el liderazgo y la innovación, y ha sido aplicada en más de 170 países, lo que le otorga un gran valor a este tipo de distinciones.

El puntaje total que recibe la empresa se conforma de lo que obtienen en los 5 componentes del Modelo: Confianza, Maximizar el Potencial Humano, Valores, Liderazgo e Innovación. Cada uno de estos elementos está compuesto por determinadas sentencias del cuestionario.

El 85% de la evaluación se basa en lo que dicen los colaboradores sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano, sin importar quiénes son ni cuál es su rol en la compañía.

El 15% restante del ranking se basa en las respuestas de los empleados sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes, para garantizar que también tengan una experiencia constante.

Cada año, Great Place To Work® analiza cientos de organizaciones en Argentina a través de encuestas a empleados.“Nuestro Ranking no solo reconoce a las empresas que lideran en cultura organizacional, sino que también establece un estándar de excelencia para el mercado laboral argentino. En un contexto dinámico, la confianza y el bienestar de los colaboradores son claves para el éxito sostenido de cualquier organización”, afirmó Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work® Argentina.

"Las empresas reconocidas este año como Banco Macro han demostrado que invertir en una cultura de confianza y colaboración no solo impacta positivamente en sus equipos, sino también en sus resultados y en la sociedad en general”, agregó Alustiza.

"En un entorno laboral en constante evolución, las organizaciones que priorizan a sus colaboradores marcan la diferencia. Celebramos a las empresas que hoy lideran con propósito y generan un impacto positivo en la vida de las personas." finalizó el CEO de Great Place To Work®.

Con más de 40 años de historia, Banco Macro es una entidad argentina que tiene un equipo que es consciente de lo que genera como empresa y eso constituye una fortaleza diferencial.

Este reconocimiento también refleja el impacto positivo que Banco Macro ha tenido en sus casi 9.000 colaboradores y en los más de 6 millones de clientes que atiende en todo el país.

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país. Además es el banco privado argentino más grande en términos de patrimonio neto.

Acerca de Great Place To Work®: Great Place To Work® es la autoridad mundial en cultura organizacional. Impulsados por nuestro modelo y plataforma exclusivos y patentados, ofrecemos la Certificación y los Rankings de Los Mejores Lugares para Trabajar™ más respetados, datos y comparaciones únicas e inigualables, así como investigaciones e insights líderes en la industria. Todo respaldado por una amplia y potente variedad de recursos y una comunidad próspera.

Desde hace treinta años, Great Place To Work ha redefinido la experiencia de los colaboradores en el lugar de trabajo, escuchando las voces que más importan: la de los empleados. Mediante más de miles de entrevistas y focus groups, decodificamos el ADN de los grandes lugares para trabajar. Ese ADN sigue presente en todo lo que hacemos y lo reafirman millones de colaboradores en todo el mundo cada año. Utilizamos nuestros benchmarks para reconocer a Los Mejores Lugares para Trabajar en más de 170 países en todo el mundo.

Todo lo que hacemos está inspirado en nuestra misión: ayudar a cada organización a transformarse en un gran lugar para trabajar For All. Más información en www.greatplacetowork.com.ar