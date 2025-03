En Día de Miércoles, el senador provincial Miguel Calabró expresó su desacuerdo con la intervención del Partido Justicialista (PJ) en Salta y señaló que esta decisión atenta contra el federalismo y la autonomía de los partidos provinciales. "Seguimos siendo un país federal entre comillas, pero hasta en la política nos dicen desde Buenos Aires qué podemos hacer y qué no", afirmó.

Calabró recordó que el PJ salteño apoyó la candidatura de Ricardo Quíntela en la interna del partido a nivel nacional, por lo que consideró que la intervención es una sanción a la conducta de sus dirigentes. "No tengo la menor duda de que esto es un tirón de orejas, como diciendo 'ustedes no hacen lo que yo digo'", expresó y criticó a Cristina Fernández de Kirchner y a la dirigencia de Buenos Aires por no considerar la realidad económica y social de provincias como Salta.

Así, el senador hizo hincapié en la difícil situación financiera que atraviesa la provincia y mencionó la falta de coparticipación y de fondos automáticos por parte de Nación. "Tenemos que sobrevivir, pagar sueldos, subsidiar el mantenimiento de rutas y afrontar muchas otras dificultades", detalló y cuestionó la ausencia de obra pública nacional.

Por último, Calabró se refirió a los legisladores nacionales salteños y justificó su postura de acompañar ciertas medidas del gobierno por necesidad provincial. Sin embargo, advirtió que este acercamiento político no se ha traducido en un apoyo económico real. "Milei es un apretador de primera, lo hace con todo el mundo", concluyó, citando declaraciones de funcionarios que han denunciado presiones desde el Ejecutivo Nacional.