La picante respuesta de Jorge Macri a Patricia Bullrich: "Yo gané la Ciudad, ella no"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, replicó las críticas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Yo gané en la Ciudad y ella no”, aseguró el dirigente del PRO en medio de la tensión por el traslado de presos. La frase remite a las elecciones de 2023, cuando Bullrich compitió como candidata a Presidenta y Macri como jefe de Gobierno.

El alcalde capitalino replicó así los dichos de la funcionaria nacional, que el lunes durante un reportaje concedido a Infobae en Vivo había declarado que el verdadero jefe de Gobierno de la Ciudad es Mauricio Macri y no Jorge.

“Sí, a mí me parece una falta de respeto a los porteños que ella diga eso, porque a mí me votaron, me votaron el mismo día que la votaron a ella en la Ciudad. Yo saqué 50 puntos y ella 40. Yo gané en la Ciudad, ella no y hoy está trabajando en la Libertad Avanza”, aseguró Jorge Macri este miércoles al ser entrevistado por los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Carolina Amoroso y Ramón Indart en la emisión matutina (9 a 12) de Infobae en Vivo.

“Yo nunca me fui del espacio político en el que estoy siempre. Soy fundador, de cuando nos llamábamos Compromiso para el Cambio, hoy PRO; estuve siempre en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Nunca me moví de ese lugar, aún perdiendo elecciones muy complejas. En el 2005 me acuerdo que con López Murphy en la provincia de Buenos Aires creo que sacamos 3,5% y ahí seguí. No me fui a Chile, donde mide más para para ver dónde hago carrera”, continuó Macri.

Además de la tensión por la situación de los presos de CABA, emerge entre Bullrich y Macri un recelo electoral: la ministra del gobierno de Javier Milei asoma como posible candidata del liberalismo en las elecciones nacionales que se realizarán en octubre. En el PRO, Jorge Macri impulsa a su primo el ex presidente Mauricio Macri. De confirmarse ambas postulaciones, la Capital Federal tendrá un duelo competitivo entre dos ex aliados que hoy están enfrentados.

“Mauricio Macri es como el jefe de Gobierno de la Ciudad, ¿me puede llamar por teléfono, no?”, había chicaneado Bullrich al ser consultada por las críticas del presidente del PRO en medio del conflicto por el traslado de los presos y las fugas en las comisarías porteñas.

Para justificar su frase, la funcionaria planteó que Mauricio Macri fue quien decidió quién es el jefe de la Policía, envía constantemente mensajes vinculados a la Ciudad de Buenos Aires en redes sociales y luego publicó un posteo criticándola directamente a ella por la cuestión.

“Yo me senté con el ministro de Justicia (de CABA), con el de Seguridad, con el jefe de Gabinete, con Jorge Macri, con todos... Les dije “les paso el Sistema, que terminen la cárcel y estamos haciendo todo lo que hay que hacer para vaciar las comisarías y transferirles el Sistema Penitenciario Federal, que lo tienen que agarrar porque es de ellos, como Córdoba, como cualquiera”, dijo Bullrich.

Y continuó: “Si Macri (Mauricio) me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit Waldo Wolff... Lavada de manos, no; Ponzio Pilato en los políticos no va”.

Durante el reportaje de este miércoles, Jorge Macri planteó además que el acuerdo con el FMI debería ser discutido en el Congreso como una ley y no como un decreto de necesidad y urgencia. También cuestionó a su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, y reveló que actualmente hay personas en la Ciudad que tienen empleo e igualmente necesitan buscar alimentos en la basura para subsistir.

