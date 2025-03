Una iglesia en Finlandia comenzó a utilizar IA

En una innovadora puesta en escena, la iglesia luterana de San Pablo, situada en el noreste de Helsinki, Finlandia, organizó un servicio religioso experimental empleando varias herramientas de inteligencia artificial. Más de 120 personas asistieron al evento, notablemente más que en un servicio típico entre semana. Atrajo a locales y a extranjeros por igual, algunos de los que no dominaban suficientemente el finlandés como para entenderlo por completo.

Entre los aspectos más destacados estuvo la proyección de una interpretación digital entre Jesús y Satanás, ambos representados como avatares creados por inteligencia artificial. Mientras Jesús aparecía con cabello largo, barba y vestimenta tradicional, Satanás adoptaba un estilo moderno, con expresión amenazadora y una voz aguda. “Por lo general, cuando la gente habla de IA, se refiere a lo que esta puede hacer en el futuro. Pero el futuro es ahora”, destacó la reverenda Petja Kopperoinen en comunicación con Associated Press, quien además impulsó esta iniciativa innovadora para la iglesia.

Otros elementos del servicio incluyeron avatares de los propios pastores de la iglesia y de Urho Kekkonen, un expresidente finlandés fallecido en 1986, leyendo extractos del Antiguo Testamento. Para lograr esto, se usaron múltiples herramientas de IA, como ChatGPT-4 de OpenAI, encargado de redactar los textos (salvo fragmentos bíblicos), y Synthesia AI, que generó los avatares animados a partir de imágenes reales. “Verse a sí mismo en la pantalla diciendo palabras que nunca dijo en la vida real le resultó ‘espeluznante’”, compartió Kopperoinen.

El uso de estas herramientas también se extendió a la creación musical. Suno compuso melodías similares a la música pop, mientras que los asistentes colaboraron cantando los himnos acompañados de un órgano en vivo. Sin embargo, Kopperoinen enfatizó que la IA no participó en aspectos clave del ritual, como la absolución de pecados o la Eucaristía, debido a los límites éticos y espirituales que se impusieron desde el principio. “ChatGPT se negó inicialmente a redactar diálogos entre Jesús y Satanás”, explicó la reverenda a AP, añadiendo que solo lo hizo cuando se le aseguró que no había conflicto moral en dicha tarea.

Este servicio no fue la primera experiencia global en la que se usó inteligencia artificial en contextos religiosos. En Alemania, en 2023, se desarrolló un servicio dirigido exclusivamente por esta tecnología, y en Suiza, un avatar representando a Jesús respondió preguntas de creyentes basado en pasajes de la Biblia. No obstante, lo que distingue el caso finlandés es la mezcla de herramientas tecnológicas y participación humana.

El vicario de San Pablo, el reverendo Kari Kanala, señaló el elemento humano como una necesidad insustituible en este tipo de ceremonias. “La calidez de la gente es lo que la gente necesita”, afirmó. Taru Nieminen, una asistente al servicio, expresó: “Fue muy entretenido y divertido, pero no parecía una misa ni un servicio religioso… Me sentí distante”. Por su parte, Jeera Pulkkinen, estudiante, destacó la pegajosidad de las canciones, aunque mencionó que carecían de la emocionalidad inherente que los humanos aportan.

No obstante, la ejecución del servicio no estuvo exenta de críticas. Miembros de la iglesia luterana cuestionaron los costos ambientales relacionados con las tecnologías de inteligencia artificial, señalando el impacto que su uso conlleva, desde el consumo energético hasta la utilización de agua. Kopperoinen explicó que estas preocupaciones son legítimas y forman parte de los debates en torno a las repercusiones éticas y ecológicas del empleo de IA en contextos no tradicionales.

A pesar de los desafíos y críticas, los líderes religiosos de la iglesia y varios parroquianos coincidieron en el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, más que como un sustituto. “La IA no puede ser empática con las personas. No puede responder a sus preguntas de una manera espiritual”, expresó Kopperoinen, aunque admitió que se ha apoyado en ChatGPT para redactar sermones o localizar versículos bíblicos de forma más eficaz.

