Urtubey: “Voy a colaborar con el gobernador en las provinciales”

En Día de Miércoles, el exgobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que trabajará junto a Gustavo Sáenz “para que le vaya lo mejor posible y cuente con apoyo en la elección provincial, porque, en el contexto actual de Argentina, debemos fortalecer y empoderar a nuestros gobernadores y a nuestros intendentes, dándoles herramientas para afrontar la situación”.

En ese sentido, Urtubey señaló que “el gobierno nacional está generando un enorme desgaste, está deteriorando todo el sistema político, quitándoles recursos a las provincias y apropiándose del dinero que les corresponde. Sin embargo, el costo político no lo paga el presidente, sino los gobernadores y los intendentes”.

Así, calificó la gestión nacional como “cínica y perversa”, por lo que consideró necesario “cerrar filas y ayudar en la provincia”.

Al ser consultado sobre una posible candidatura, el exgobernador sostuvo que “no están dadas las condiciones. Si realmente se logra un gran acuerdo en el que diversos sectores decidan hacer algo serio y no meramente testimonial, podría llegar a considerarlo. ¿Hoy estamos en esa instancia? No, porque cada uno sigue discutiendo su cuota de poder. Yo en eso no me engancho nunca más”.

Por último, remarcó que, “frente a la gravedad de lo que está ocurriendo en Argentina”, no es correcto que los políticos busquen únicamente un cargo. “Soy un agradecido al pueblo de Salta, que me eligió tres veces gobernador, por lo que voy a ayudar al gobernador”, concluyó.