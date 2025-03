Gallardo, contundente tras la derrota de River: “No hay excusas”

River volvió a tener una noche para el olvido y recibió un duro cachetazo en lo que podría haber sido su primer título del 2025. Tras un pálido empate sin goles en Paraguay, el Millonario cayó por penales frente a Talleres de Córdoba (cuando estuvo a un gol de quedarse con la estrella) y no levanta cabeza, sobre todo en materia futbolística y de calidad de juego.

Marcelo Gallardo decidió no retirar la medalla de subcampeón que entregaron las autoridades y se quedó en el campo de juego con la mirada perdida y masticando bronca, tratando de entender lo sucedido. Luego de eso, asistió a la conferencia de prensa en donde intentó explicar el mal presente de su equipo.

“No hay ningún tipo de excusa. Hubo tres obstáculos: el rival, el clima y sobre todas las cosas nosotros los mismos. No pudimos encontrar en ningún momento la energía que debemos tener para afrontar este tipo de finales. Una parte del trabajo la hacemos bien, porque defensivamente lo hacemos bien, nos hacen pocos goles, pero para ganar necesitas otra energía, creatividad y todo lo que nos estuvo faltado en esta primera parte de competencia“, analizó en primera parte.

“Cuando uno como entrenador observa que no está saliendo lo que uno quiere, hay que seguir insistiendo. He pasado por momentos adversos, no es nada que desconozca. Cuando las cosas no salen hay que seguir trabajando y si hay que cambiar, cambiar. No volverse loco. Estas cosas ocurren, no nos sale lo que nos identifica pero no hay otra receta que el trabajo, insistir y que los futbolistas entiendan que el mensaje que debemos transmitir es otro”, agregó el DT, quien intentó ponerle el pecho a la situación desde las palabras.

Por último, respecto al análisis del partido, volvió a poner el foco en la palabra excusa: “Las excusas no están en mi vocabulario, digo lo que observo. No hay representatividad en la búsqueda que queremos, nos falta mostrar otra cara para lo que esta habituado el hincha en nuestros equipos, después veremos cuáles son los nombres o cuáles son las formas para plasmar eso que queremos. Estamos en la búsqueda, no hemos sido continuos ni constantes. No es nada que no identifique pero hay que encontrarle la vuelta“.

Con información de la Página Millonaria