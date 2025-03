El Kremlin acusa a Zelensky de buscar la guerra y no la paz

El Kremlin ha descrito la disputa del viernes entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca como “sin precedentes”, y agregó que muestra la inmensa dificultad de resolver la guerra en Ucrania.

En una conferencia de prensa este lunes, el portavoz Dmitry Peskov dijo que la conversación mostró la falta de diplomacia de Zelensky, afirmando: “(Fue) un evento bastante sin precedentes, por supuesto. Zelensky ha demostrado, en muchos sentidos, una completa falta de habilidades diplomáticas, como mínimo”.

Peskov criticó además al líder de Ucrania, alegando que no busca el fin del conflicto. “El régimen de Kyiv y Zelensky no quieren la paz. Quieren que la guerra continúe”, dijo Peskov. “Por lo tanto, en esta situación, por supuesto, solo los esfuerzos de Washington y la preparación de Moscú claramente no serán suficientes”.

El portavoz del Kremlin también sugirió que es necesario ejercer presión para cambiar la postura de Zelensky. “Alguien debe obligar a Zelenski a cambiar su posición”, añadió Peskov. “Alguien debe hacer que Zelensky quiera la paz. Si los europeos pueden hacerlo, hay que honrarlos y alabarlos”.

Al comentar sobre la negativa de Zelensky a ceder territorios que actualmente están bajo control ruso, Peskov dijo que Moscú lo ve “como una renuencia a percibir el estado real de las cosas en el (campo de batalla)”, y agregó: “Sólo una persona ciega puede no ver esto y una persona sorda puede negarse a oírlo”.

Peskov también descartó la idea de que los países europeos acuerden en Londres formular un plan de paz que luego propondrán a Estados Unidos. “También hubo declaraciones sobre la necesidad de proporcionar urgentemente mayores niveles de financiación a Ucrania. Esto claramente no es para un plan de paz, sino para la continuación de las operaciones militares”, dijo.

Con información de CNN en español