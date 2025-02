Juan Grabois fue a ver al papa Francisco y vivió un confuso episodio

El dirigente social Juan Grabois fue noticia debido a que intentó el lunes acercarse hasta la suite del décimo piso del hospital Gemelli, donde Francisco se encuentra internado. No obstante, pudo dejarle una carta al Santo Padre.

Así lo comunicó la agencia de noticias italiana ANSA. Juan Grabois se dirigió hasta el lugar con intención de saludarlo, pero fue rechazado por la seguridad del lugar.

El dirigente social, al trascender el episodio, aseguró que "es ridículo, no es verdad, no sé de dónde lo sacaron. Entré por la puerta del hospital, como cualquier persona, fui hasta el sector F de la planta baja, donde ya hay algunos gendarmes, uno de ellos hasta me reconoció, nos saludamos y le dejé una carta manuscrita para que le diera al Papa", relató.

Juan Grabois es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral y mantiene una relación de años con el papa Francisco.

Con información de MDZ