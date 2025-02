El Círculo Médico recortó el crédito al IPS: “La paciencia tiene un límite”

Por Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, alertó sobre el corte de crédito al Instituto Provincial de Salud (IPS). “El pasado viernes nos reunimos con el Ministerio de Salud, Federico Mangione, quien intentó conseguir fondos para pagar la deuda, pero no fueron suficientes. Solo alcanzaron para abonar las consultas que nos debían en ese momento”, explicó.

Sánchez Wilde detalló que la deuda acumulada es de $2200 millones, correspondientes a prácticas de noviembre que vencieron el 31 de enero. “Debieron haberse pagado a más tardar el 10 de febrero y, además, el 28 de este mes vencen las prácticas de diciembre, por lo que la deuda sigue creciendo como una bola de nieve”, indicó.

El recorte de crédito ha generado descontento tanto entre los profesionales como entre los afiliados, quienes deben abonar la consulta en su totalidad. “La paciencia tiene un límite, la tolerancia tiene un límite, por lo que lamentablemente se corta el crédito para los pacientes, que deberán pagar las consultas y las prácticas a los valores convenidos con el IPS”, lamentó.

Dado que este conflicto ya se ha repetido en otras ocasiones, Wilde cuestionó: “¿Qué pasa en el IPS? ¿Por qué los fondos que tienen no son suficientes? No nos dicen cuál es su situación, qué pueden pagar, qué no, ni qué plazos pueden cumplir. No sabemos nada”, concluyó.