Elecciones en Salta: “Será un escenario favorable para el oficialismo”

Las elecciones del 11 de mayo en Salta se perfilan con una dinámica particular, dado que la contienda varía según el distrito. Así lo explicó, en su paso Día de Miércoles, Raúl Romeo Medina, apoderado del Partido Justicialista en la provincia, quien señaló que en algunos departamentos se eligen representantes en todos los niveles, mientras que en otros no habrá votación. “El frente del gobernador va a aplicar distintas estrategias según el departamento”, indicó.

Medina resaltó la fortaleza del oficialismo y la gestión de Gustavo Sáenz, en tal sentido aseguró que la elección provincial no presentará mayores complicaciones para el actual gobierno. “Creo que el gobernador sigue liderando un frente con una enorme importancia y un enorme peso electoral en la provincia”, afirmó, y destacó además su esfuerzo en la obtención de obras y mejoras para Salta.

En cuanto al contexto político nacional, el dirigente advirtió que será un factor a considerar en los comicios generales. Sin embargo, insistió en que la clave del éxito en la provincia radica en la visión del gobernador. “Los salteños se dan cuenta de que el gobernador hace un enorme esfuerzo para conseguir obras y logros para la provincia. No ha parado de gestionar”, sostuvo.

Por último, Medina se refirió a la reforma electoral y a la necesidad de ordenar las reglas del juego con anticipación. “Siempre tuvimos la máxima de que en años electorales no se cambian las reglas, pero eso ahora no está pasando”, observó. No obstante, elogió la posición de Salta en comparación con la Nación: “Las cámaras legislativas de la provincia son un modelo frente a lo que hace la Nación, estamos 10 o 15 años adelante”, concluyó al referirse a Ficha Limpia y la eliminación de las PASO, entre otros puntos.