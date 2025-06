Melconian alertó sobre la falta de reservas y la crisis de competitividad en Argentina

Carlos Melconian dijo hoy que la Argentina tiene “un problema de falta de reservas, de enfrentamiento de la deuda futura y uno muy importante de competitividad. No está hoy para tener el dólar que tiene. Puede tenerlo algún día cuando haya hecho las reformas. Hoy Estamos malgastando dinero a este valor del dólar”.

El economista objetó también la configuración política de la Argentina, de dos bandos antagónicos e irreconciliables en que parecería no haber espacios alternativos.

“El país está muy dividido: unos son eufóricos y otros tiran basura. Es el formato de corto plazo, lamentablemente. Pero el formato de fondo es mirar donde estamos yendo política y económicamente. Y ahí tenemos un problema. Me conformo con que este gobierno sea de transición y deje plantada la bandera fiscal. Después discutimos si es motosierra o licuadora, si va a cumplir todo lo que dice, yo me conformo con que plante la bandera fiscal y ya nadie discuta eso”.

Sin embargo, siguió, es necesaria una reconstrucción política. “Terminar con esto, que no va ningún lado: la división, el odio. Para los que no estamos en eso es agobiante”, señaló. “En el largo plazo la Argentina tiene que reconstruir su tejido político, será con gente nueva, reconstruyendo partidos”.

El outsider y el hormiguero

Según Melconian, “el outsider (en obvia referencia al presidente Javier Milei) sirve para patear el hormiguero. Yo no estoy en condiciones de decir si la solución se encontraba de otra manera. Pero hay que reconstruir, saber qué viene después de que pateaste el hormiguero”.

Entrevistado por radio Rivadavia y en relación al plan económico, Melconian hizo foco en las reservas y la política cambiaria. “Argentina tiene reservas netas negativas, una anomalía desde agosto de 2022. Con triquiñuelas financieras las reconstituyó al principio de este gobierno, pero volvió a entrar en el mismo sendero. Comete el error de hablar de USD 38.000 o 40.000 millones de reservas. Eso no es cierto. Argentina está con reservas netas negativas. Me pone muy contento que economistas que eran casi voceros del gobierno estén mostrando su sana preocupación por el tema.”, señaló.

Y remachó, en coincidencia con economistas como Domingo Cavallo y Miguel Ángel Broda: “hay un problema de falta de reservas, de enfrentamiento de la deuda futura y uno muy importante de competitividad. Argentina no está hoy para tener el dólar que tiene. Puede tenerlo algún día, cuando haya hecho las reformas. Hoy estamos malgastando este dinero a este valor del dólar”.

Un problema, puntualizó es que “cuando uno habla así lo meten en el club devaluacionista”. Sin embargo, ahondó, “la preocupación por el endeudamiento es sana. Esto no es parecido a lo de Macri, pero los personajes son los mismos. Y lo llevan en la sangre al endeudamiento. Es un problema. Yo en la zapatería (el padre de Melconian se dedicaba a eso) prefiero vender zapatos a conseguir crédito, porque el crédito te droga”. E insistió: “hay que salir del drama de tener que pertenecer al club que defiende uno u otro lado. Eso no tiene buena salida. Hay que ir corrigiéndolo”.

Sobre el tema cambiario explicó que él es “un flotador, un hombre del libre mercado, de oferta y demanda. Contesto desde ahí, no desde el kicillofismo ni desde el kirchnerismo. Toda la vida pregoné lo que estás preguntando, pero eso es un camino de llegada. Lo interesante de este período es que vino uno y pateó el hormiguero. Eso no alcanza. El tipo de cambio hoy no es de flotación de mercado libre. Primero, porque sigue el cepo, no está levantado definitiva ni totalmente.

Y segundo, porque en la demanda de dólares está faltando un gran actor, con mucho dinero, que es el propio gobierno. Es una obligación a la que está sometido, no por el FMI sino por la realidad. No está demandando (dólares) y tratando de cubrir con deuda, después discutimos si es cara o barata. Pero no estamos ante un mercado de oferta y demanda genuina como pregona el gobierno. Esto se solucionaría si el presidente y el ministro de Economía se sientan en forma civilizada a hablar con quienes no están de acuerdo con él. Pero siempre el micrófono es de un solo lado. No se trata de estar a favor o en contra. El tipo de cambio hoy no es libre y está faltando un demandante. Yo soy partidario de que el tipo de cambio valga lo que tenga que valer, pero en un proceso de convergencia integral”.

Dólar y competitividad

No se trata, explicó, de que el valor del dólar “sea suficiente para negocios como el petróleo y el gas, la minería, la inteligencia artificial, el campo cuando gane guita y el resto que se joda”.

En relación a las medidas para favorecer la importación y hacer que, por caso, bajen el precio de la ropa, Melconian señaló: “A mí también me gusta la pilcha y no me gusta que esté tan cara. Pero hay que empezar en salita roja y terminar en Harvard. El proceso de 2016 (por el gobierno de Macri) empezó en Harvard y terminó en salita roja”.

Si el gobierno dice que no faltan dólares, insistió, “¿por qué quiere colocar USD 1.000 millones por mes, si no los necesita? Las reservas se fortalecen cuando hacés ingresos menos pagos y te quedó algo”.

Aunque dijo que le “hincha las pelotas” tener que aclararlo, Melconian recordó que él también es consciente de la “herencia calamitosa” que recibió el gobierno. Sin embargo, concluyó, “ya está todo eso; me gustaría saber cómo se reconstruye la Argentina de mediano plazo. Los que están en la vereda de enfrente cualquier movimiento de estos lo ven mal y los que no reciben una repregunta de un periodista que no es amigo es todo euforia, euforia. El gobierno habla solo”.

Con información de Infobae