Máximo Kirchner: "Tenemos que construir una mayoría social que se transforme en política"

A 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, el diputado y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista donde condenó el hecho histórico y analizó el presente del país, de cara a la detención efectiva de Cristina Kirchner, prevista para este miércoles. "Tenemos que construir una mayoría social que se transforme en política", sostuvo.

En esa línea, el dirigente sostuvo: "Necesitamos compañeros que se preparen muchísimo. Hoy nuestra tarea es empezar a construir ese camino, porque ese argentino que va a llegar a la Casa Rosada necesita tener una parte del trabajo ya hecha, porque va a empezar más rápido", dijo y recordó: "Es lo que sucedió con Néstor cuando llegó con las Abuelas y las Madres en materia de Derechos humanos".

A su vez, destacó las gestiones de Cristina Kirchner y aseguró que durante sus dos mandatos "acompañó a las mujeres con la AUH, acompañó a los pibes con el Progresar, acompañó a las familias con el ProCrear". "Acompañó y fue acompañada", reconoció y remarcó que "fue un gobierno que trato de no ser un obstáculo en los deseos de la sociedad".

Luego se refirió al fallo de la Corte Suprema, que confirmó la condena contra la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, y señaló: "En esa historia de resurrección, que aparece el pueblo y se mete, es donde tenemos que entender un poco lo que nos está pasando. Cuando uno mira, ve las diferentes reacciones sobre la figura de Cristina“, señaló.

"Aparte de su condición de mujer agrava todo, ven a una mujer y les da más deseo de imponer el poder. Por eso les molesta ver bailar una mujer en un balcón con su pueblo“, apuntó.

Además, denunció que en la Causa Vialidad "se han violentado todas las garantías del debido proceso" y apuntó contra el Poder Judicial: "Nunca pedimos que no se investigue solo que sean jueces imparciales no los amigos de Macri que iban a jugar a la quinta del ex presidente".

A su vez, lanzó: "Néstor y Cristina se dedicaron a solucionarle la vida a la gente no a meter ex presidentes presos ¡Eso no le cambia la vida a las personas!".

En relación al futuro del Partido Justicialista, que en los últimos días tuvo importantes reuniones para definir los pasos a continuidad tras la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner, Máximo aseguró que le "encanta" el momento que está atravesando: "Esto es revitalizar una fuerza política. Ver al partido llenos de gente, de pibes".

