Concejal libertario aseguró que $LIBRA fue un “error” y “no da para juicio político”

En Agenda Abierta, el concejal de La Libertad Avanza, Pablo López, se refirió a la controversia en torno al presidente Javier Milei, luego de que este promocionara la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales. Aseguró que el conflicto no lo afectará, ya que siempre ha mantenido una postura “transparente”.

“Estamos acostumbrados a los mensajes políticos decorados, pero Milei agarra su celular y publica directamente. Luego reconoció que debería haber informado más sobre el tema”, afirmó. Agregó que, así como esta publicación, el presidente también difunde memes, algo que forma parte de su “esencia”.

En ese sentido, el concejal sostuvo que la polémica solo alimenta a la oposición kirchnerista, pero que el tema “no da para juicio político”, por lo que espera que quede como una simple anécdota. “Milei después emitió un comunicado explicando que eliminó el post para evitar malos entendidos. No es que se volvió millonario, sino que el mundo de las criptomonedas es un enigma”, aseguró.

Por otro lado, López afirmó que este incidente no afectará la imagen positiva del presidente, ya que “la gente sigue confiando en él”. Según encuestas realizadas por su sector, el tema no impacta directamente a la sociedad, aunque la oposición “lo considera el peor error del mundo”.

“Lo que le pase a un estadounidense con la criptomoneda no afecta a los argentinos, porque hasta ahora no escuché que ningún argentino haya invertido. Se equivocó al publicar un tuit, pero eso no configura un delito. Los kirchneristas estaban esperando el momento para impulsar un juicio político y harán ruido, pero eso no alcanza para destituirlo”, concluyó.