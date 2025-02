Tras la polémica, Viale sostuvo: "No tuve la firmeza para mandarlo a la m... a Santiago Caputo"

El periodista Jonatan Viale volvió a realizar un descargo, esta vez en televisión, luego de la entrevista que le realizó al presidente Javier Milei y fuera interrumpido por el asesor Santiago Caputo.

No les voy a dar el gusto.

Preparensé para esta noche. — Jonatan Viale (@JonatanViale) February 18, 2025

Durante su alocución, que duró poco más de 15 minutos en el programa "¿La ves?" por TN, Viale habló de su familia y dejó entrever que atraviesa un duro momento, luego de la filtración del video donde se lo acusa de seguir preguntas guionadas por el Poder Ejecutivo. "No tengo idea de cómo estoy acá. Créanme que era mucho más fácil quedarse en la cama tapado. Pero me vino a buscar un gran amigo y me dijo algo que me hizo pensar: “No te dejes quebrar”, “No les des el gusto”, “Levantate por Romeo, por Rafi, por Mica”. “Y levantate por Mauro”", comenzó diciendo en referencia a su familia.

Sobre los cuestionamientos en su contra, indicó: "Para los que tengan alguna duda sobre mí, les puedo asegurar que nunca jamás agarré un mango de ningún gobierno. No necesito; no quiero; no me interesa; tuve mil oportunidades; las rechacé todas".

El descargo de Jonatan Viale después de la entrevista con Javier Milei https://t.co/ELV78X9IpP pic.twitter.com/VaLfSllaBv — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 18, 2025

Luego de una breve introducción, el conductor se refirió al hecho que desencadenó el problema: "Al final, en la última pregunta, se metió Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa. ¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei. Yo dije: “Ah, por un quilombo judicial” y acepté sacar esa parte. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué", reconoció.

Y agregó: "¿Qué pasó? Tenía enfrente al Presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo, al vocero presidencial Manuel Adorni, al asesor Santiago Caputo. Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda. Tuve miedo de que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre.

Crítico, posteriormente arremetió contra colegas y también fue duro con el diputado Miguel Pichetto. "Pichetto me dijo: “Periodista al servicio del poder”. ¿Vos podés creer eso? Pichetto, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político. El senador que le cuidó los fueros a Cristina Kirchner para que no vaya presa. El diputado que el otro día se abstuvo en “Ficha Limpia” para cuidar a los presidentes de las causas de corrupción. El hombre que toda su vida defendió a la casta política".