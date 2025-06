“Para usted y para el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras, poco les importa la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida -arremetió la legisladora-. Y mucho menos les importa los fueguinos y las fueguinas que ven cómo el Gobierno los trata con un desprecio nunca visto. Somos muchos los que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar la provincia”.

El senador Bartolomé Abdala, quien ocupaba la presidencia, le pidió a la senadora -a solicitud de Francos- que se retracte. La senadora hizo caso omiso y continuó con sus acusaciones. Fue entonces cuando Francos se levantó, recogió sus papeles y anotaciones, y se marchó. No regresó.

Cuando se reanudó la sesión, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, le pidió a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que vuelva a citar a Francos para el próximo miércoles a las 11 para que complete su informe de gestión, que quedó trunco por el altercado. El pedido fue acompañado por los restantes bloques.

Durante las cuatro horas que estuvo en el recinto, a Francos se le cuestionó el veto presidencial al fondo de emergencia a Bahía Blanca y el estado deficiente de las rutas nacionales, al tiempo que se le reclamó un reparto mayor de recursos nacionales entre las provincias que hoy retiene la Nación.

El jefe de Gabinete comenzó su discurso con elogios a la gestión económica que lleva adelante el Gobierno y una dura advertencia a los senadores, que tienen pendiente el tratamiento de dos iniciativas, ya aprobadas por la Cámara de Diputados, que disponen un aumento en los ingresos jubilatorios. Según Francos, si ambos proyectos se convierten en ley, provocará un impacto del 0,8% del PBI.

“Según datos oficiales, en nuestro país tenemos 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes en una proporción de 2 a 1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.000 beneficiarios sin moratoria y 4.110.000 con moratoria. Los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono impactaría en un 0.8% del PBI”, advirtió Francos.

La exposición de Francos se dio en un contexto de tensión en el Congreso, ya que Milei anticipó que vetará los proyectos sobre jubilaciones como así también el que declara la emergencia en discapacidad, también pendiente en el Senado.

Emergencia en Bahía Blanca

A eso se suma el reciente decreto que vetó la creación de un fondo especial de emergencia para Bahía Blanca, azotada por un violento temporal en marzo pasado, y que fue aprobado por ambas cámaras con amplia mayoría.

El senador radical Maximiliano Abad, durante la ronda de preguntas, cuestionó la medida, al igual que el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal), aliado del oficialismo.

“Es un error en términos políticos y jurídicos. Es un paso en falso. Esa ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y por una mayoría abrumadora en Diputados y tiene un alcance mucho más amplio que el decreto presidencial 238 (que destina un fondo de $200.000 millones a Bahía Blanca) porque no se limita a la urgencia, sino a cuestiones estructurales, como reparar la infraestructura dañada, ayudar a las PyME y reanimar el circuito económico de la ciudad”, advirtió el dirigente de la UCR.

Francos defendió el veto presidencial y replicó que el presupuesto para financiar las obras de infraestructura destinadas a paliar inundaciones debería provenir de la provincia y del municipio, no de la Nación.

“La Nación está en tercer plano, no es una responsabilidad directa de la Nación. Por supuesto que estamos dispuestos a colaborar, pero no con la asignación de un fondo que no podemos financiar”, indicó.

Conflicto en el hospital Garrahan

El jefe de Gabinete también se refirió al conflicto salarial que llevan adelante los residentes del hospital Garrahan, que hoy realizan un paro de actividades. Al respecto dijo que la protesta “tiene dos caras” al deslizar que estaría motorizado por los gremios del sector, perjudicados por el control de la asistencia del personal al hospital y por haber sido desplazados de dos licitaciones claves.

“La gestión del hospital se dio cuenta que había muchos agentes que no cumplía ninguna gestión. Intentaron instalar un sistema biométrico de control, lo que desató una discusión con los gremios. Simultáneamente se abrió una licitación del control de seguridad y el sistema de residuos: esas licitaciones históricamente las venían obteniendo empresas que tenían vinculación con los gremios. Hay que ver las dos caras del Garrahan”, dijo.

Obras públicas y rutas nacionales

Otra preocupación recurrente que se le planteó al jefe de Gabinete, tanto de parte de senadores opositores como de aliados del oficialismo, es el estado de las rutas nacionales, cuyo presupuesto está subejecutado por decisión del gobierno nacional para preservar el equilibrio fiscal.

“Un informe de Vialidad Nacional señala que en Santa Fe solo el 20% de las rutas nacionales está en buenas condiciones, el resto es un desastre -planteó la senadora Carolina Losada (UCR)-. Entiendo que el Gobierno pretende que el sector privado, por medio de concesiones, se haga cargo del mantenimiento. Pero ya pasó más de un año de gobierno y queremos saber en qué orden de prioridades están las rutas nacionales.”

En su exposición inicial, Francos señaló que hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas por el Gobierno, por las cuales ya se lleva devengados más de $100 mil millones. Si bien admitió que las obras de infraestructura están “en muy mal estado”, señaló que “va a llevar tiempo” solucionar el problema.

“Lo que tenemos que comprender es que el proyecto de este gobierno y de todos los gobiernos tiene etapas. Salir de la crisis es una y para eso debimos cerrar todos los grifos (del gasto público). Salir de esa crisis lleva un tiempo y no es que estemos apartando de la realidad de las provincias, las conocemos, pero si así y todo, con el cierre de grifos recién logramos estabilizar la economía, imaginen ustedes si comenzamos intentar solucionar todos los problemas de infraestructura básica de la Argentina. Algunos los estamos encarando, pero va a llevar tiempo”, indicó Francos.

Fondos para las provincias

Senadores de distintos bloques opositores hicieron suyo el reclamo de los 24 mandatarios provinciales que, en una postal política inédita, estrecharon filas el lunes pasado para reclamarle al Gobierno una porción mayor en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que concentra la Nación, y una reformulación del impuesto a los combustibles cuya recaudación, en un porcentaje, está destinada a planes de infraestructura para el transporte y obras hídricas en el interior del país.

“Tenemos un país liberal y unitario. Todos los recursos del país van a alimentar las cajas de la Nación y a las provincias vuelven migajas”, planteó Marcelo Lewandowski (Unión por la Patria).

Francos admitió que aún no hay un acuerdo en el conflicto. “El tema de los ATNs lo podemos conversar y hemos dicho que el Estado está dispuesto dentro de las condiciones de superávit fiscal. Todavía no hay acuerdo -replicó-. Con respecto al tema del impuesto al combustible, les ofrecimos (a los gobernadores) transferirles todo, incluso la Dirección de Vialidad, que se hagan cargo, y tampoco hubo hasta aquí mucho acuerdo. Es una conversación que va a seguir y veremos en qué termina”.

Principales definiciones

En su exposición inicial, en la que abundó en elogios a la marcha de la economía, Francos abordó diversas temáticas. Entre ellas, las siguientes:

Salarios. Francos exaltó que, de acuerdo al índice de salarios publicado por el INDEC, en el primer trimestre del 2025 el aumento promedio general superó la inflación del mismo período en 1,4 puntos porcentuales.

“Este incremento real del salario, son datos del INDEC, se reflejó en todas las categorías de trabajadores, privados registrados y no registrados y sector público”, enfatizó el jefe de Gabinete, quien reiteró las cifras. “Lo digo por sus sonrisas”, dijo, en alusión a la reacción incrédula del bloque de senadores kirchneristas.

Pobreza. El funcionario hizo hincapié en la caída del índice de pobreza en el segundo semestre de 2024 -“bajó de 52,9%, la cifra más alta en los últimos 20 años, al 38,1%, lo que implicó una caída de 14,8 puntos según el INDEC”, exaltó- al tiempo que exaltó la “audacia” de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por haber eliminado los agentes intermediarios en la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables.

“En nuestro primer año de gobierno 7 millones de argentinos salieron de la pobreza”, enfatizó, tras lo cual elogió a Pettovello.

“Según datos oficiales, durante la gestión anterior el 50% de la ayuda social se distribuía a través de unidades ejecutoras del programa Potenciar Trabajo y cooperativas, mientras que sólo el 50% se transfería de manera directa. Hoy, el 93,5% de los recursos se transfieren de manera directa a las familias que más lo necesitan”, recalcó. “Terminamos con los gerentes de la pobreza y su extorsión sobre los beneficiarios de programas sociales, quienes sufrían prácticas intimidatorias y eran obligados a participar en marchas de actividades políticas bajo amenaza de perder su beneficio”, enfatizó.

Inflación. “En este año y medio que llevamos frente al Gobierno, hemos logrado transformaciones para muchos impensadas en la Argentina”. Así arrancó Francos su exposición, para luego exaltar el último número de inflación que publicó el INDEC correspondiente al mes pasado, que alcanzó el 1,5%.

“Se trata del nivel más bajo registrado de los últimos cinco años -enfatizó Francos-. Durante los primeros cinco meses del año, la inflación acumulada total fue de 13,3%, la más baja para este período del año desde 2020.”

“Sin lugar a dudas, los resultados reflejan lo que el presidente Javier Milei aseguró desde un principio: la inflación es, siempre y en todo momento, un fenómeno monetario”, remató.

Campo y retenciones. El jefe de Gabinete enfatizó que estará vigente hasta el 31 de marzo del año próximo la rebaja de retenciones para la cosecha fina, aunque evitó anticipar qué sucederá con los derechos de exportación que afectan a otros productos, como la soja, cuya rebaja vencerá a fin de mes.

“Somos conscientes de que aún hay mucho por hacer, incluyendo la eliminación de los impuestos a las exportaciones. Sobre la base del déficit cero y de la emisión cero, trabajamos todos los días para sacar el peso del Estado de las espaldas de los productores”, se limitó a decir.

Energía. Francos señaló que, desde la reglamentación del RIGI -Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones- se presentaron 14 proyectos de litio, energías renovables, minería, hidrocarburos y acero por un total aproximado de U$S 16.200 millones.

“Gracias a esta normativa, Argentina despliega su potencial en un contexto de seguridad jurídica y transparencia”, enfatizó.

*Desregulación. El jefe de Gabinete enfatizó que en este año y medio se eliminaron 10 ministerios y se llevaron adelante reformas dentro de las estructuras burocráticas. “Vamos a continuar con la motosierra”, aseveró.

*Seguridad. Fue uno de los temas en los que más se explayó el funcionario. Exaltó que el año pasado la tasa de homicidios fue de 3,8 por cada 100.000 habitantes, “la más baja de la historia argentina”. Respecto de la situación en Rosario, epicentro de la violencia narco, Francos detalló que con el Plan Bandera los homicidios en Rosario disminuyeron un 65%, mientras que cayeron un 75% en las zonas de despliegue de las fuerzas federales.

En la previa de su exposición, la Jefatura de Gabinete respondió por escrito más de 900 preguntas que le realizaron 48 senadores. Entre las consultas se incluyen temas vinculados a Economía, Hacienda y Finanzas; Producción, Industria y Comercio; Infraestructura y Obras Públicas; Seguridad Social y Previsión; Relaciones Internacionales y Soberanía; Justicia y Sistema Penal; Educación, Salud y Políticas Sociales; Administración Pública y Empleo; Seguridad y Defensa; Ciencia, Tecnología y Ambiente; Inclusión y Transformación Digital, y Emergencias y Catástrofes.

Vacantes en el Poder Judicial

Entre las respuestas que, por escrito, respondió la Jefatura de Gabinete generó preocupación entre los legisladores la revelación de que un tercio de los cargos de la justicia nacional de Capital, del fuero federal y de los juzgados federales en el interior del país se encuentran vacantes.

En su informe, el jefe de Gabinete explicó que la demora en los nombramientos se debe al “complejo” proceso de designación y aclaró que si bien el ordenamiento jurídico vigente no establece un plazo específico para la culminación de este procedimiento, “se dará curso al trámite para cubrir las vacantes”.

Francos solicitó a las autoridades del Senado que la sesión informativa de hoy sea corta, pedido que no cayó muy bien entre los bloques opositores, que anticiparon que irán a la carga con su reclamo para que el gobierno nacional coparticipe entre las provincias recursos tributarios que hoy retiene la Nación, entre ellos el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de un planteo que elevaron los 24 mandatarios provinciales el lunes pasado, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, reticente a modificar el actual esquema coparticipable.

La Nación