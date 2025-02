“Frente anti Milei”: el PV no descarta una alianza con el PJ

Avanza el calendario electoral y las fuerzas políticas analizan las estrategias de cara a los comicios del próximo 11 de mayo. Es el caso del Partido de la Victoria (PV), quien este martes tenía prevista una conferencia de prensa, pero por las condiciones climáticas se suspendió.

En diálogo con Aries, el secretario general del partido, Jesús Ramón “Rana” Villa, explicó que, por el momento la CAP (Comisión de Acción Política) no aun completamente conformada, y, es la encargada de llevar adelante las negociaciones por lo que no se puede afirmar, ni negar acuerdos.

Villa admitió que, además de los espacios habituales como Colina, Frente Grande y otros, evalúan ampliar las alternativas.

“El partido institucionalmente todavía no está en condiciones de avanzar en las alianzas porque falta completar la junta ejecutiva. Mientras no se termine de definir, no podemos tomar ninguna decisión oficial”, explicó Villa. Aun así, recordó que en elecciones pasadas lograron cerrar acuerdos horas antes del vencimiento del plazo, por lo que todavía hay margen para definir la estrategia.

Sobre su posicionamiento político, Villa fue categórico: “Siempre vamos a estar dentro de un frente anti Milei, no tengas dudas de eso”. Aseguró que el partido mantiene conversaciones con el Partido Justicialista y otras fuerzas, pero que también evalúan otras opciones. “Estamos dialogando con todos, pero no hay absolutamente nada cerrado”, agregó. Además, no negó la relación que mantiene el intendente de Tartagal y presidente del partido, Franco Hernández Berni, con el gobernador Gustavo Sáenz y el PJ.

El dirigente no descartó la posibilidad de que el Partido de la Victoria compita en solitario, como ya lo ha hecho en elecciones anteriores. “Tenemos estructura en toda la provincia como para salir a una contienda electoral solos”, afirmó. Sin embargo, aclaró que cualquier decisión se tomará considerando factores ideológicos, estratégicos y electorales, priorizando el consenso dentro del partido.