Editorial Cara a Cara: "¿Cómo se vota a un candidato?"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquito de política hoy ¿Les parece?

Ahora yo quiero que compartan conmigo lo que yo voy a decir y ustedes chárlenlo en su casa y a lo mejor encuentran la solución a un problema que yo realmente no se lo encuentro. Cómo hacen los candidatos. ¿Cómo hacen para que la gente lo conozca? ¿Cómo se hace para que la gente pueda saber de la actividad legislativa que puede haber tenido tal o cual candidato? ¿A través de los medios? ¿A través de las redes? Me va a decir usted. Sí, pero todo eso tiene un costo. O sea, nada es gratis. ¿Por qué? Y sencillamente porque cada uno es dueño de su canal, de su espacio, de su radio, de la red, de lo que sea. O sea, no sencillamente usted va y se edita en algún lado y hace un programa de televisión, ni de radio, ni se mete en las redes. Y si quiere salir en gráfica, tiene que pagar un espacio. O sea, eso no hay ninguna duda. No hablo del reportaje político. Hablo de la exposición pública para poder ser votado en la próxima elección. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza? En este momento, por lo menos, en nuestra provincia, que es lo que conozco, ¿no?. Todos quieren tener un programa de televisión. Parece que el hecho de tener un programa de televisión y salir en televisión, eso le da visibilidad con la gente y eso le permite después presentarse en una elección. Ahora, la pregunta sería, usted tiene que ser candidato o tiene que votar un candidato a diputado, ¿no? En Salta tenemos más de 300 barrios, no es poca cosa, ¿no? ¿Cómo hace para recorrer 350 barrios y para que la gente lo atienda, lo reciba y pueda hablar con ella? ¿Puede ser una tarea de dos o tres meses? No, es tarea de años, ¿no?

Creo que el ejemplo más claro es el de Emiliano Durán. Emiliano Durán empezó a trabajar tres años antes de la campaña. ¿Con qué? Con los mismos cursos que sigue dando ahora. Indudablemente hizo una inversión, una inversión de tiempo, de trabajo, de hablar con los vecinos, de llevar abogados, de llevar costureras, de llevar emprendedores a los barrios, enseñarle a la gente o por lo menos sugerirle cómo hacer para ganarse el pan de cada día. Si alguien tenía un problema administrativo, tenía un abogado sentado al lado que le solucionaba el problema. O sea, hay una gran campaña que se llevó adelante por Emiliano Durán que indudablemente le dio sus frutos. Si usted lo ve al día de hoy, esos frutos siguen dando frutos porque Emiliano Durán, en la municipalidad, en la capital de nuestra provincia, donde usted no va a ver un solo cartel de él pegado en ningún lado, no va a ver ninguna pancarta de él en ningún lado, pero sí va a escuchar que todas las semanas está en distintos barrios con todo ese equipo de gente trabajando, ya sea en ferias populares, en lo que fuere. Pero está laburando.

Ahora, ¿qué hacen los demás? Si usted es oficialista, quiere ser político y es oficialista, y le encanta la forma de trabajar de Durán, lo que tiene que conseguir es pegarse al lado de Durán e irles a todos los lugares donde va Durán para que lo vean y pueda salir en alguna foto. Ahora, si es opositor, ¿cómo hace? ¿Se para en la vereda de enfrente y de ahí lo mira y sale después y lo critica? ¿Dónde lo criticaría? ¿Cómo? ¿Por qué? Ese es el tema. Entonces, ¿cómo se hace para instalarse un candidato? ¿Por qué quiero hacer un programa de televisión?

Hay un candidato en Salta que está anunciando sus programas ahora, creo, y no lo voy a mencionar porque en definitiva ustedes lo verán y no tengo por qué ser yo el que le haga la promoción a él. Pero, mire, sencillamente va a hacer un programa, un programa de televisión que va a ir en los cuatro canales juntos. Va a ir en Cablevisión, va a ir en Multivisión, en este canal, va a ir en Cable Express y va a ir en Canal 10. ¿Vale? Tiene seis o siete carteles gigantes, cartografías, puestas en la ciudad con fotografías. La pregunta sería, ¿de dónde sale esa plata?

Estamos hablando de un presupuesto de 4 millones, 5 millones de pesos por mes, ¿no? Entonces, usted dice, a ver, ¿quién la pone esta plata? Porque en el norte, en el norte de nuestra provincia, los intendentes la llevan un poquito mejor, el candidato a Diputado, Senadores también, ¿por qué? Y seguramente se supone que es porque alimenta todo eso el narcotráfico, no hay otra forma de poner un cartel que cueste 500 mil pesos por mes de alquiler, ¿no? O sea, eso no lo puede hacer un candidato intendente que no tenga ningún tipo de relación. Algo ahí está pasando. Por otro lado, usted sabe que hay controles que se hacen a través de los medios, que lo hace el propio Estado, de una plata, muy poquito, que le dan a cada uno de los partidos políticos, porque se suspenden las PASO, las PASO no se hacen, pero igual hay un fondo que queda que cada uno de los partidos que se inscribe tiene un fondo fijo, todos iguales, y después en proporción a los votos que sacó en la última elección, también hay un porcentaje de dinero, pero es mínimo, le aclaro que es mínimo, no alcanza absolutamente para nada. Le dan unos pesos y le dan unos vouchers para que hagan publicidad en los medios. Sí, pero, ¿y el resto de dónde sale? Esa plata es negra, no hay otra posibilidad.

Si usted quiere ser candidato de Gustavo Sáenz, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que hacerse amigo y conocido de Gustavo Sáenz y trabajar en su organización o trabajar en el propio estado. Después, enterarse con la secretaria o con el entorno del gobernador a ver en qué lugares va a estar. Eso lo hacen muchos, ¿no? Entonces, saben el lugar donde va a estar y ahí aparece por casualidad y hola, Gustavo, y ahí cuando dijo hola, Gustavo, saca una foto. Y con esa foto sale y se promocionan ya sea por las redes o por distintos medios. Pero eso, vuelvo a insistir, es el oficialismo.

En la boleta que viene ahora no va a ir ni la foto de Milei, ni de Cristina, ni de Gustavo Sáenz, ni de Emiliano Durán. No. Entonces, ahí es donde corremos el riesgo máximo. ¿Cuál es? El que haya uno que es conocido, ese uno va primero en la lista y lo que viene atrás, Dios nos libre. Es lo que nos está pasando hoy. Dios nos libre. Entraron cada uno a la Cámara de Diputados y al Consejo Deliberante, que mejor perderlos que encontrarlos.

Es muy difícil poder hacer política en Salta, pero política de hacerse conocer por la gente. Pero hay una solución a esto. ¿Sabe cuál es? Hay que laburar. Hay que laburar. Pero nadie quiere laburar. Todos quieren salir a los medios de difusión. ¿Para qué? Ah, porque, ah, usted quiere que salga en la televisión. Sí, entonces lo atienden. Y eso parece certificado suficiente como para que pueda ser un buen Diputado Provincial o que pueda ser un buen Concejal o puede ser un buen Senador de la capital. Y así nos va. Así nos va. Tenemos una Cámara de Diputados que realmente deja bastante que desear. Tenemos un Consejo Deliberante que está en la misma situación. En definitiva, en los pueblos es más fácil porque lo conocen o no lo conocen, entonces lo votan o no lo votan. Pero acá en la capital esto se disipa totalmente. Y hoy debe haber cuatro o cinco candidatos a senadores. Pero cuidado, casi todos tienen el puestito asegurado en otro lado. O sea, un diputado que dice, bueno, a mí me quedan tres años, me quedan dos años, y yo me juego a senador. Si soy senador, soy un poco más importante, gano un poco más de plata, y sigo mi carrera política. Eso es en el Senado. Y si quiere ser diputado y se le acaba ahora el mandato, se tiene que pegar al oficialismo. Si no se pega al oficialismo, tiene que estar todo el día haciendo líos en los medios de comunicación. ¿En contra de quién? ¿De Gustavo Saenz? ¿Para qué? ¿Para agarrar algún tipo de notoriedad? O sea, es un poco perverso el sistema. Es un poco decir, por eso no siempre están los mejores, lamentablemente. Porque usted, yo le puedo asegurar que usted no se acuerda, como yo tampoco me acuerdo, y eso que trabajo en esto, de quiénes son los Diputados que entraron en la última elección. Me puedo acordar del primero. ¿Y los otros cuatro o cinco que entraron? Ah, no tengo la menor idea. ¿Y del Consejo Deliberante? Yo le pregunto a usted, ¿de quién es el presidente? Y me podrá decir, pero a los concejales, y no sé si me podrá nombrar tres concejales. Entonces, después nos quejamos de cómo nos va. Y nos va como nos tiene que ir. O sea, nos va de acuerdo al voto que ponemos. No ponemos gente capacitada. ¿Por qué? Porque las listas las hacen con esa intención de que no se sepan quiénes son los de abajo, únicamente se publicita el de arriba, y de ahí en adelante ese arrastra al resto.

Esta elección se la van a ver un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque Milei no va a estar en la boleta, porque Gustavo Saenz no va a estar en la boleta, Cristina no va a estar en la boleta, Emiliano Durán no va a estar en la boleta. Entonces se la tienen que arreglar solos. ¿Para eso qué existen los medios de comunicación? Hoy están enloquecidos todos tratando de hacer contratos de cualquier forma, con cualquier promesa de pago, diciendo qué necesitan para la próxima campaña. Usted lo va a poder seguir perfectamente, lo va a poder seguir por la pantalla, y se va a dar cuenta quién es el que pone determinada cantidad de dinero para salir en todos esos medios para poder llegar a ocupar un cargo. Ahora, después se le da cuenta cuánto invirtió en la campaña y cuánto va a cobrar por mes, y se le da cuenta que tiene que haber algo más que política en esto. ¿Se entiende?

Les cuento qué tenemos para esta noche. El Dr. Guillermo Martinelli, un hombre de la política de los cuales harían falta que vuelvan, que estén nuevamente en la política trabajando activamente, va a estar con nosotros. El Dr. Manuel Santiago Godoy, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante muchos años. Sí, ya sé, usted va a decir, ¿otra vez Godoy? Bueno, eso creo que es lo que le tiene un poco de miedo a Godoy. Porque Godoy, como presidente de la Cámara, y como hombre que decía cosas, y a veces se enfrentaba al propio Ejecutivo, y bueno, la gente... Y, che, Godoy, siempre haciéndole... ¡Eh, Godoy, otra vez Godoy! Y no, Godoy es un hombre joven, tuvo su trayectoria en la Cámara de Diputados, y yo creo que la Cámara de Diputados está manejada, pero no sé si está bien manejada. A ver, no tengo nada contra el "Tuti" Amat, pero el Tuti Amat es presidente, nada más ni nada menos que del Partido Justicialista, y el Partido Justicialista todavía no pudo armar las listas de lo que van a ser las próximas elecciones. Entonces, ¿quién va a armar la lista del Partido Justicialista? Lo diría, de casi la totalidad de los partidos. El Dr. Gustavo Sáenz, casi con seguridad".