Gallardo se mostró crítico a pesar del triunfo de River: “No jugamos bien”

River le ganó este miércoles a Instituto por 1 a 0 con un gol agónico de Gonzalo Montiel. El Millonario no jugó bien ante la Gloria y Marcelo Gallardo demostró su fastidio en gran parte del partido.

En conferencia de prensa, el entrenador fue autocrítico y analizó por qué sus jugadores no pudieron doblegar a la defensa del equipo cordobés hasta los últimos minutos del partido

“Lo que me deja este partido es que el fútbol argentino va a ser así... vamos a tener que adaptarnos a cómo los equipos que enfrentamos se van a preparar para jugarnos”, fueron las primeras palabras que eligió Gallardo para analizar el encuentro.

Además, agregó: “No me gustó en absoluto el partido de hoy, no jugamos bien, no fluimos, nos está costando soltarnos, pero eso va a suceder, eso no me preocupa. Es mérito del rival que nos hizo jugar mal hoy”.

En ese sentido, continuó: “No tuvimos fluidez, nos generó dificultad. No jugamos bien porque el rival hizo un gran partido, no se metió atrás, fue agresivo, intentó cortarnos los circuitos, nos hizo jugar incómodos y no jugamos bien. Hay que reconocer y valorar al rival cuando eso sucede”.

“Nosotros tenemos buenos jugadores, nos toca seguir trabajando para que el equipo aparezca y fluya con el paso de los partidos. Hoy ganamos tres puntos, pero nada más que eso. Hay que seguir preparándonos para funcionar como equipo, que es lo que uno desea y que el hincha se sienta representado. Lo que vimos hoy no fue bueno”, sentenció el Muñeco visiblemente molesto por el mal funcionamiento del equipo.

Las frases más destacadas de Marcelo Gallardo tras la victoria ante Instituto

“El problema de hoy fue todo el equipo, el conjunto no funcionó bien”.

“Generalmente, no ganás cuando jugás así, ligamos al final”.

“Nos falta terminar de soltarnos porque hicimos un buen trabajo de preparación”.

“El fútbol argentino tiene el espíritu de competencia que no es fácil para nadie, todos corren, todos luchan, todos se desdoblan y más contra nosotros”.

“Hay que redoblar esfuerzos porque nadie nos va a regalar nada”.

“No creo que el funcionamiento pase por tener un volante creativo o no, la creatividad viene del equipo”.

“Para ser jugador profesional y llegar a River tenés que tener creatividad, no alcanza solo con las ganas”.

“Driussi de a poco va a ir agarrando minutos de juego, pero hoy lo vi igual que como jugó el equipo”.

“Estamos en momentos de definición sobre las posibles salidas de Villagra y Solari, en caso de que eso suceda ya dije que el mercado de pases no estaba cerrado para nosotros tanto para llegadas como salidas”.

“San Lorenzo sacó buenos resultados por su oportunismo para convertir, su defensa cerrada y es un equipo duro. Veremos cómo se presenta el partido del domingo. Es un clásico y va a ser un partido durísimo”.

“La gente tiene que confiar porque tenemos buenos jugadores y yo estoy convencido de que va a ser así”.

“La gente está contenta porque tenemos un plantel con jerarquía, pero también entiende que un equipo no se hace del día a la mañana”.

“Hoy es todo urgente, por eso hay que llevarles calma y decirles la verdad. Que vamos a jugar mejor, estoy convencido”.

“La gente valora que yo no le miento”.

Con información de TN