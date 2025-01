El FMI destacó la visita al país: "El diálogo fue altamente constructivo"

Una numerosa comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI)llegó al país para sostener una serie de encuentros con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. El Gobierno necesita acercar posiciones con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva para concretar un nuevo desembolso que robustezcan las reservas de dólares.

En ese marco, y a la espera de un comunicado oficial, el organismo internacional expresó su optimismo tras las reuniones. “Una misión del FMI visitó Buenos Aires la semana pasada para avanzar en las conversaciones sobre un nuevo programa. El diálogo fue altamente constructivo y positivo. Los equipos técnicos continuarán conversando en las próximas semanas", informaron.

La última semana, a la hora de recibir en Suiza el Premio Röpke otorgado por el Liberal Institut, el presidente Javier Milei planteó en su discurso que su gestión planifica " diferentes alternativas” para contener los activos y concretar la salida del cepo. Entre ellas, apuntó a la toma un nuevo crédito: "Han sido muy positivas las reuniones con el FMI que hemos tenido en Washington”.

En otro sentido, el portavoz presidencial Manuel Adorni indicó que "no hay fecha cierta para la firma de un acuerdo", pero consideró que "no habrán inconvenientes" para garantizarlos porque porque "no hubo otra vez en que un Gobierno argentino hizo lo te tenía que hacer y ordenó las cuentas". Aún así, se especula con que el acuerdo se realice este mismo año, dado que fue el plazo que el Gobierno anunció para la finalizar con el régimen del cepo cambiario.

Nuevo acuerdo

A fines de diciembre se conoció oficialmente que “las autoridades han expresado formalmente su interés en pasar a un nuevo programa y las negociaciones están en marcha”, así lo anunciaba Julie Kozack, vocera el organismo multilateral, ante una consulta de Ámbito, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en Washington para luego recordar que el programa de Facilidades Extendidas SAF culminó a fines del 2024.

En esa oportunidad, Kozack explicó que los equipos técnicos del Fondo estaban trabajando con las autoridades argentinas.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo señaló que estimaba que “ para el primer cuatrimestre” de este año “vamos a llegar a un nuevo acuerdo”.

Con información de Ámbito