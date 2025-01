Renunció el primer ministro de Serbia en medio de protestas de agricultores y universitarios

La noticia se da en medio de multitudinarias protestas en el país, incluidas las organizadas por comunidades estudiantiles, que no cesan desde noviembre del año pasado cuando el desplome de una marquesina de hormigón en la estación de tren de la ciudad de Novi Sad mató a 14 personas. Los manifestantes exigen la dimisión del primer ministro y del alcalde de Novi Sad, Milan Djuric, así como la detención de todos los que, en su opinión, son responsables de lo ocurrido.

Durante una rueda de prensa en la que anunció su dimisión, Vucevic aseguró: "Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho como gobierno en los últimos nueve meses. [...] Lo que ensombreció fue la gran tragedia de Novi Sad, y desde ese momento Serbia pareció atrapada en ese accidente. Lamentablemente, volvimos a ver el abuso político de la tragedia. El gobierno también ha mostrado responsabilidad en este caso".

En este contexto, abordando la ola de protestas surgidas a causa de la tragedia, apuntó a la "división" en la sociedad. "Fue absolutamente planeado desde el extranjero, despreciablemente planeado y dirigido contra la educación", dijo.

Por su parte, el presidente, Aleksandar Vucic, ha denunciado, que Occidente intenta llevar a cabo una "revolución de color" en el país utilizando a estudiantes en las protestas. "Todo lo que están haciendo es un intento de 'revolución de color', no me cabe la menor duda. Esto no es un problema, esperaremos hasta el último momento, cuando nos veamos obligados a responder, cuando empiecen a bloquear por la fuerza las autopistas", indicó entonces el mandatario.

Con información de RT