“Vamos a defender los derechos humanos en el Congreso", desafió Calletti a Milei

La diputada nacional por Salta, de Innovación Federal, Pamela Calletti, se mostró contraria a las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos sobre la homosexualidad y el femicidio, entre otros temas, y calificó su agenda como "antiderechos". "Es una locura, va en contra de tratados internacionales que generan responsabilidad para la Argentina", sostuvo en declaraciones con Aries.

En referencia a posibles proyectos para eliminar la figura del femicidio del Código Penal, Calletti afirmó que no tienen respaldo en el Congreso. "No creo que eso prospere; hay mucha gente racional que hará frente a estas ideas absolutamente retrógradas", expresó. . "A mí no me van a encontrar apoyando eso, porque creo que todavía no existe una sociedad igualitaria, como sostiene el presidente", enfatizó.

Calletti recalcó que su posición en el Congreso es clara: "Vamos a defender los derechos humanos. No se trata de derechos de unos pocos, sino de derechos fundamentales que la humanidad ha conquistado y no podemos retroceder".

Sobre su pertenencia política, Calletti recordó que es peronista y del Partido Justicialista, y explicó la creación del bloque Innovación Federal: "Lo conformamos para defender a las provincias y a la gente que vive en ellas. Este gobierno va en contra de los intereses del interior".

Finalmente, criticó a los diputados libertarios salteños –Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno- que "votan ciegamente contra los intereses provinciales, como en el caso del presupuesto universitario". Al concluir, Calletti insistió en que el Congreso debe actuar como un contrapeso para garantizar los derechos y el federalismo.