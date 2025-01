El 11 de mayo, los salteños deberán concurrir a las urnas para pronunciarse por una reforma de los cuerpos legislativos. La fecha fue confirmada el último miércoles por razones que no tienen mayor contenido político. Si se tiene en cuenta que democracias consolidadas en el mundo votan un día hábil, no tiene mucho sustento que se cambie la convocatoria original del 4 de mayo porque forma parte de un fin de semana largo. En declaraciones periodísticas, el Ministro de Gobierno hizo referencia a la voluntad de la administración a la que pertenece de no interferir en la actividad turística.

Hay antecedentes en Salta de una medida similar; fue el mismo gobernador el que la adoptó aunque por razones atendibles. La elección de medio tiempo de 2021 había sido fijada para el 4 de julio pero debió postergarse hasta el 15 de agosto atento a la crisis sanitaria que padecía mundo provocada por la pandemia por COVID-19, que llevó a que los procesos electorales en distintos lugares del mundo se alteraran, llegando incluso a su suspensión. A lo sumo podría adjudicarse al gobernador Gustavo Sáenz la falta de previsibilidad al momento de ejercitar la facultad de fijar la fecha de comicios, ya que la pandemia llevaba más de un año y sin señales de menguar.

La decisión actual no puede escudarse detrás de la necesidad de fortalecer el aprovechamiento económico de un fin de semana largo, dado que la elección es provincial y los turistas están excluidos de votar si vienen de otras jurisdicciones. Es más atendible la decisión de sumar a las categorías que participarán de la elección -senadores, diputados y concejales- la de convencionales en 19 municipios para modificar sus respectivas Cartas Orgánicas. Hasta este jueves no se conoce el decreto que modifica la convocatoria por lo que los detalles se limitan a los anticipos que realizara el ministro Villada. En ese orden, los capitalinos deben aprestarse a elegir a los miembros de una convención que desde hace más de una década se ha propuesto integrar para actualizar la carta de la principal ciudad de la Provincia, que data de 1988.

No es más lo que se analiza en torno de la reforma legislativa que viene y que, dada su cercanía, debe tener movilizado al conjunto de partidos que van a intervenir. El primer movimiento es tener una situación institucional normalizada y desde los organismos de conducción habilitados al efecto, resolver cómo va a participar; en los últimos años, la mayor parte de ellos formaron parte de alianzas. Se observa que quienes aspiran a sostener una candidatura van girando en torno de cúpulas con capacidad de decisión en el armado de listas. Ningún partido tiene previsto organizar internas para que sus afiliados determinen quiénes deberán ser los postulantes ya que no habrá primarias. Por ahora, son movimientos soterrados.

Urge un trabajo más expuesto para que haya un debate social, por ahora monopolizado por un vigoroso oficialismo nacional, que no cesa de generar situaciones sobre las que la ciudadanía no permanece indiferente. Allí cabe la batalla cultural que explicó el presidente Javier Milei en la ciudad suiza de Davos, que penetra en la atención de todos.

Si la pretensión del Gobierno Provincial al separar las elecciones fue que el salteño se enfoque en su realidad para decidir, puede fracasar si no se le da cuerpo a la renovación legislativa. Por ahora, todo parece indicar que la verdadera intención es controlar esa decisión fortaleciendo su propia hegemonía frente a una oposición debilitada por su propia ineficacia.

Salta, 23 de enero de 2025