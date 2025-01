Comienza la Liga Profesional: enfrentamientos y horarios

La espera llegó a su fin y este jueves iniciará el Apertura 2025 de la Liga Profesional, que será el primer certamen de los dos que se disputarán con el mismo formato (30 equipos divididos en dos zonas) y contará con instancias de eliminación directa que arrancará con octavos de final.

Como son impares la cantidad de clubes por cada zona, en cada jornada habrá un cruce interzonal y para esta fecha será uno de los dos encuentros que inaugure el campeonato porque Tigre (zona A) recibirá a Vélez (zona B) desde las 19, mientras que Godoy Cruz y Rosario Central se medirán en el estadio de Gimnasia de Mendoza a la misma hora por la B.

Además, San Martín de San Juan debutará nuevamente en primera frente a Atlético Tucumán este viernes por la Zona B. El santo sanjuanino hará de local en el Hilario Sánchez en un partido que está programado para las 21:30.

Con respecto a los partidos destacados de la fecha hay que resaltar que River visitará a Platense en el último turno del sábado, mientras que Boca empezará en su casa frente a Argentinos Juniors, pero el domingo, día en el que solo se jugarán dos cruces porque desde el lunes 27 empezará la fecha 2.

Las días y horarios de la fecha 1:

Jueves 23 de enero

19.00 Tigre (A) vs. Vélez (B) (interzonal)

19.00 Godoy Cruz vs. Rosario Central, en la cancha de Gimnasia de Mendoza (Zona B)

21.30 Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A)

21.30 Newell’s vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

21.30 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)

Viernes 24 de enero

17.00 Barracas Central vs. Racing, en la cancha de Arsenal (Zona A)

19.15 Independiente vs. Sarmiento (Zona B)

21.00 Belgrano vs. Huracán (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 25 de enero

17.00 San Lorenzo vs. Talleres (Zona B)

19.15 Instituto vs. Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes vs. Unión (Zona A)

21.30 Platense vs. River (Zona B)

Domingo 26 de enero

19.00 Boca vs. Argentinos (Zona A)

21.00 Central Córdoba vs. Aldosivi (Zona A)