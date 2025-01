En “De Esto sí se habla: salud y sexualidad”, por Aries, la ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi instó a los padres a mantener un diálogo abierto con sus hijos sobre sexualidad, abordando los riesgos de experimentar sin protección adecuada. “No ganamos nada espiando a nuestros hijos o evadiendo el tema. Es importante sentarse con ellos y preguntarles: ‘¿Han hablado de cómo se van a cuidar?’”, expresó. Según Gelsi, la clave está en acompañar a los jóvenes en su crecimiento, ayudándolos a tomar decisiones informadas que les permitan disfrutar su sexualidad de manera segura.

“Antes estos temas no se hablaban, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Si les explicamos los riesgos, como infecciones o embarazos no deseados, desde una perspectiva de cuidado y no de moral, les damos herramientas para que vivan esta etapa de la mejor manera”, agregó. Gelsi también destacó la importancia de prevenir embarazos no planificados, que pueden derivar en situaciones difíciles para las jóvenes, incluyendo abortos. “Ninguna mujer pasa por un aborto sin secuelas emocionales, por eso es fundamental prevenir con información y acceso a métodos anticonceptivos”, afirmó.

Además, la especialista insistió en que los métodos anticonceptivos deben ser personalizados para cada mujer, en función de factores como el índice de masa corporal, hábitos de vida y antecedentes médicos. “La anticoncepción es un traje a medida. Lo que le funciona a una amiga no necesariamente será adecuado para otra. Por eso, es esencial consultar con un especialista”, señaló Gelsi. También advirtió que las mujeres que fuman deben ser especialmente cuidadosas con el uso de anticonceptivos hormonales debido al riesgo de tromboembolismo.

“Hablar de sexualidad y métodos anticonceptivos de manera abierta y respetuosa no solo previene problemas de salud, sino que fortalece la confianza entre padres e hijos. De esto sí se habla, porque es nuestra responsabilidad ayudarlos a transitar esta etapa sin consecuencias evitables”, concluyó.