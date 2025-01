Pensiones de ANSES: con aumento y bono, cuánto se cobra en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está por comenzar con su calendario de pagos para las distintas prestaciones en este primer mes del año. Además, por decisión del Gobierno nacional, anunció un aumento en los haberes y un bono extra de $70.000 para un grupo de beneficiarios.

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 1239/2024 publicada en el Boletín Oficial, confirmó un aumento del 2,43% en las pensiones, jubilaciones y asignaciones para enero 2025. Este incremento corresponde al dato de la inflación del mes de noviembre que analizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).



Esto se debe a que la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. La cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional al dato.

Por otro lado, ANSES informó que los pensionados recibirán un bono extra de $70.000 junto con sus haberes actualizados, como lo viene haciendo desde abril de 2024. Conocé los montos actualizados de enero y las fechas del calendario de pagos.



Monto de las pensiones de ANSES en enero 2025

Con el aumento del 2,43% más el bono extra de $70.000, los haberes de enero de los pensionados quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $282.725,61

Pensión No Contributiva por Vejez: $256.134,91

Pensión No Contributiva por Invalidez: $256.134,91

Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos: $335.907,01

Calendario de pagos de ANSES de enero 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 10 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 17 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 10 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 10 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 17 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación Universal por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 14 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 15 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 16 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 17 de enero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 10 de enero al 10 de febrero

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 24 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

