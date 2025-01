La fuerte confesión de Lautaro Martínez sobre su presente en Inter

Lautaro Martínez fue una pieza clave para el Inter, que se consagró campeón de la Serie A en 2024. El delantero terminó como máximo goleador del torneo con 24 tantos y fue elegido el mejor jugador de la temporada. Sin embargo, en este nuevo campeonato está atravesando un momento complicado

“Descansé poco, no hice la preparación que quería en pretemporada porque no había tiempo. Me siento diferente, ya he vivido momentos así, pero en mi opinión éste es el peor. Estoy recuperando la forma y estoy tranquilo incluso sin marcar”, reconoció el Toro en la conferencia de prensa previa al clásico ante Milan por Supercopa de Italia que se jugará en Arabia Saudita.

Lautaro pasó de ser el máximo goleador de la temporada pasada, con 24 tantos, a anotar solo un gol con la camiseta neroazzurra en 10 partidos. Aunque acumula seis goles en lo que va del torneo italiano, está lejos de Marcus Thuram y Mateo Retegui, que lideran con 12 tantos cada uno.

“Me fijo poco en las estadísticas. El gol es importante, pero lo es más que gane el Inter. Yo tengo que trabajar para el equipo y estoy contento de que estemos haciendo un gran trabajo. Cuando no marco siempre intento contribuir al equipo de otras maneras y, en mi opinión, lo estoy haciendo”, analizó.

Por su parte, el ex Racing recibió el apoyo por parte de su entrenador Simone Inzaghi: “Yo también era un delantero, aunque menos fuerte que él. Sé lo que es no marcar durante un tiempo”.

Y agregó: “Lo veo tranquilo, trabaja bien, hizo un gran partido incluso en la semifinal. Aunque no marque, el equipo está ganando y jugando bien, tenemos que seguir así, sabiendo que nos va a dar una gran mano. Ahora nos estamos dando cuenta de muchas cosas con los centrocampistas y los defensores, debemos seguir generando oportunidades”.

Cuándo se juega la final de la Supercopa de Italia entre Inter y Milan

El clásico del fútbol italiano que definirá un título se jugará el próximo lunes 6 de enero en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. El encuentro comenzará a las 16:00 horas de la Argentina.

Con información de TN