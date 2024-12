Recrudecen casos de sífilis y gonorrea: la clave del “doble método”

En ”De Esto sí se habla: salud y sexualidad”, por Aries, la Dra. Mónica Gelsi subrayó la necesidad de adoptar el doble método anticonceptivo, que combina preservativos con otros métodos de control de natalidad, como medida esencial para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS). “El doble método sirve para tener la tranquilidad de que no va a haber una infección transmisible sexualmente. Muchas veces esas infecciones no dan síntomas visibles, pero la infección está”, señaló.

La especialista advirtió sobre el preocupante aumento de enfermedades que se consideraban controladas, como la sífilis y la gonorrea. “Lamentablemente, nos enteramos de la sífilis cuando la mujer se hace los análisis porque está embarazada”, indicó, resaltando la importancia de realizar controles anuales tanto en mujeres como en varones, especialmente en aquellos con una vida sexual activa y, en algunos casos, “desordenada”.

Además, enfatizó la necesidad de promover el autocuidado y la responsabilidad mutua en las relaciones sexuales. “Si estás con una persona con quien ya no querés usar métodos de barrera, lo ideal es hacerse análisis juntos. Es una forma responsable de vivir la sexualidad y disfrutarla plenamente sin consecuencias negativas”, explicó la Dra. Gelsi.

Finalmente, hizo un llamado a normalizar el uso del preservativo tanto por hombres como por mujeres. “Hoy día, una mujer que lleva preservativos no será juzgada, al contrario, será felicitada porque se está cuidando a sí misma y a su pareja”, concluyó, recordando que la anticoncepción de emergencia, mal llamada pastilla del día después, debe considerarse como un último recurso para evitar embarazos no deseados.