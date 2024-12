El canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibirán este viernes a familiares del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre en Venezuela.

El encuentro se realizará a las 12:00 en la sede Central del Ministerio de Seguridad de la Nación, según se informó oficialmente.

La pareja del gendarme detenido en Venezuela cargó contra el exembajador K: “Se tiene que responsabilizar”

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Agustín Gallo, denunció este jueves que sufrió una persecución de vehículos sin placas y con vidrios ahumados por parte del chavismo y aseguró que el exembajador kirchnerista en Caracas, Oscar Laborde, “se tiene que responsabilizar por lo que está haciendo”.

“Si el gobierno de Argentina está haciendo lo que está haciendo sus razones tendrá”, afirmó la mujer al aludir a la denuncia por “traición a la Patria” presentada por el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich en contra el exdiplomático.

En declaraciones al canal colombiano NTN24, Gómez dijo que “en ningún momento” tuvo contacto con Laborde. “Lo conocí cuando me enviaron un video por mi WhatsApp poniendo en tela de juicio la relación que tengo con Nahuel, diciendo que no tengo ningún hijo y que no estamos casados”, señaló.

Al respecto, aclaró: “Tenemos una relación de hace cuatro años con un hijo (Víctor, que cumplirá dos años en enero, según dijo). Vivimos en Luján de Cuyo (Mendoza). Nuestra vida está ahí”.

Además, declaró que “es una irresponsabilidad total que (Laborde) afirme algo que es mentira. Él me cataloga que estoy en Venezuela como una persona que soy aliada de la oposición. Es totalmente mentira. Emigré hace seis años a la Argentina buscando una mejor calidad de vida. Se tiene que responsabilizar por lo que está haciendo. Si el gobierno de Argentina está haciendo lo que está haciendo sus razones tendrá”, enfatizó.

“Ya irresponsable fue decir que Nahuel y yo no somos nada. Esas declaraciones nos perjudican a nosotros que estamos acá en Venezuela”, prosiguió.

Con información de TN