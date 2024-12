El Gobierno defendió este jueves la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil que quedó fijado en $279.718 luego de que las partes no alcanzaron un acuerdo. "Es un aumento razonable", expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa, donde recordó que la intervención "es un herramienta para imponer lo que se crea acorde".

"El salario real promedio de la economía hoy está en 1.100 dólares y no en los 300 dólares que nos habían dejado en diciembre de 2023", recordó, aunque evitó responder que se podía comprar con ese dinero hace un año en comparación con lo que alcanza hoy.

"Es una herramienta para imponer el salario mínimo que se crea acorde. Dejame simplemente recordarte, siempre tomando la misma fecha para que valga el comparativa, en 2019 era de 210 dólares, en 2020 fue de 125 dólares, en 2021 era de 157 dólares, en 2022, 179 dólares, 2023 fue de 156 dólares y 2024 es de 231 dólares", señaló en un primer momento el funcionario.

Para luego aclarar que "de todas maneras lo que quiero referir es mientras que esas preguntas no se hacían, hoy el salario mínimo en dólares, que dicho sea de paso, el salario real promedio de la economía hoy está en 1.100 dólares y no en los 300 dólares que nos habían dejado en diciembre de 2023, efectivamente te muestra que no solo somos razonables cuando no se ponen de acuerdo y cuando nos toca laudar, sino que esto mejora en dólares el salario mínimo vital y móvil de un trabajador".

El nuevo SMVM quedó fijado por medio de la medida que se implementó a través de la Resolución 17/2024 de la Subsecretaría de Seguridad Social, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alexandra Biasutti.

Con información de C5N